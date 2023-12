El Partido Animalista ha pedido la paralización de las obras del AVE “para evitar la enfermedad y muerte de unos animales tan sensibles como los gatos”. Se refieren a los gatos ferales que pululan cerca de la estación intermodal de la capital. Lo de “sensibles” choca con el saber tradicional que les adjudica siete vidas: caen de pie desde lo alto de una farola y salen “follaícos vivos”. Esta petición del PACMA nos recuerda la que hicieron en su día grupos ecologistas para paralizar las obras de la Autovía A7. Recordemos que a finales de los años ochenta se estaba construyendo esa autovía que consiguió unir decentemente, por primera vez en la historia, Almería con Europa. Cuando estaba en marcha el tramo Almería - Puerto Lumbreras, al cruzar el rio De Aguas se suscitó un problema similar al de los gatos: decían que se coartaba la reproducción del sapo leproso que parece que andaba en peligro de extinción. Ramón Lara, posiblemente el mejor gobernador civil que hemos tenido en Almería, dijo: “Que me digan a qué hora echa el polvo el sapo y paro las obras todos los días mientras dure”. Aunque no parece que los gatos estén en peligro de extinción, estamos expectantes hasta ver el resultado de las negociaciones entre los animalistas y el consejero de medio ambiente. O, si no hay acuerdo, a ver que deciden Bruselas, Waterloo o el mediador de Ginebra.

A estas “capullás” se ha añadido esta misma semana otra del grupo municipal de Vox. En su línea habitual de defensores de la libertad ha presentado alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la UE obliga a establecer a las ciudades de más de 20.000 habitantes, para evitar el paso de vehículos contaminantes por el centro. La ZBE de Almería ya es ridícula de por sí, pero Vox quiere quitarla “por restringir el derecho a la libertad de movimientos de los ciudadanos”. La libertad que restringe la ZBE es la de contaminar el aire.

Es lo mismo que la libertad de fumar en los bares y sitios cerrados, la libertad de beber antes de conducir un coche (Aznar dixit), la libertad de salir a tomar cañas en plena epidemia de Covid… Otras libertades y derechos que restringen los gobernantes afines a Vox, como Orban, Milei, Meloni… por no hablar de Franco o Mussolini, no les preocupan tanto: la libertad de expresión, la libertad de opinión, las leyes de igualdad, aborto, eutanasia… o los derechos de minorías, inmigrantes, más puntos suspensivos.