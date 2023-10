Llevamos una semana de susto y horror: primero los ataques de Hamás y luego la reacción de Israel. Pero en medio de todo está el pueblo llano, de ambos lados, que no tiene culpa, ni arte ni parte, pero sufre las consecuencias. Resulta difícil entender el alcance del problema, la dimensión humana y la situación en la que se encuentra esa gente, por la lejanía y la falta de referencias. La Franja de Gaza es una tira de terreno de 50 km de largo y una media de 6 a 12 km de ancho, con un total de 360 km². Podemos imaginarlo, pero si lo situamos en un entorno próximo a nosotros, en unas referencias conocidas, será más fácil que nos hagamos una idea mejor de la situación que están viviendo.

Imaginemos una línea recta que se inicie en la zona alta de Aguadulce, pase por Pampanicos en El Ejido y llegue hasta la Alquería de Adra; los terrenos situados al sur de esta línea, hasta llegar al mar, incluyendo Balerma, Guardias Viejas, Almerimar y Roquetas, esa es la superficie de Gaza, palmo más, palmo menos. Como por arte de magia, hemos pasado de la Franja de Gaza a Las Norias de Daza.

Imaginemos que en ese trozo de tierra viven 2 millones de personas, o sea, como multiplicar por tres toda la población de la provincia y concentrarla en el Poniente almeriense; mucha más población que la ciudad de Barcelona. Ahí tienen sus casas, colegios, hospitales, huertos, invernaderos, calles, absolutamente todo. Pero sigamos imaginando porque, además, esas personas no pueden salir de este territorio: al norte la imponente sierra de Gador que, como un ejército infranqueable, les impide el paso; por los lados tampoco pueden salir, no se les permite cruzar el Cañarete hacia Almería ni ir más allá del cauce del rio Adra; y al sur tienen el mar, aunque, por desgracia, no hay ningún puerto en servicio para poder escapar.

En definitiva, estas personas, los habitantes de Daza, están condenados a vivir en este pequeño espacio y dependen del exterior para todo, para los servicios de agua potable, de electricidad, para el suministro de alimentos, de gasolina, de medicamentos, de lo más elemental que se nos pueda ocurrir. Y como en la casa del pobre dura poco la alegría, nuestros vecinos, desde lo alto de la sierra, nos bombardean sin parar, intentando dar caza a unos terroristas.

¿Se entiende ahora? Porque esto es una ficción, pero la realidad es la de estos días, donde 500 personas han fallecido al ser bombardeados en la puerta de un hospital