La Generación Z nos necesita

Si eres de las que piensas que los referentes impuestos por la sociedad no te están afectando en tu día a día, siento comunicarte que estás muy equivocada y cuanto antes lo asumas y lo identifiques mejor, entre otras cosas porque vas a ahorrarte horas de terapia, frustración, malestares varios y problemas de salud mental.

Nuestros referentes nos influyen, en cada paso que damos, en cada elección y en todas las decisiones importantes que tomamos. Tus referentes pueden ser tus padres, tus hermanos, tus tíos o incluso tus amigos, esos son los de andar por casa, pero ¿que pasa con los referentes femeninos que nos inspiran? Esas mujeres en las que nos miramos por sus grandes logros o su trayectoria profesional, seguro que los tienes ¿verdad?

Pues bien, mi referente femenino desde que supe de su existencia es Rosa Garcia-Malea López, piloto del Ejercito del Aire y el Espacio, almeriense como yo y de mi misma edad, la primera mujer española en convertirse en piloto de caza del Ejercito Español y en pilotar un F5. Su historia me fascino y desde entonces visibilizar su figura y sus logros fueron para mí casi mi religión, cuanto más lo hacía, más crecía la admiración y el respeto que siento por ella. En muchas ocasiones, me he imaginado lo que sería poder ser ella por un día, me gustaría experimentar esa sensación, la de llegar a la base aérea e imponer la premisa de que las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, quizás mis fantasías se vean alimentadas porque el ámbito militar aéreo continua siendo un sector fuertemente masculinizado a la vez que elitista, pero Sí, lo digo, ¿por qué no decirlo?, he deseado ser ella, pero no desde la envidia, sino desde la admiración más profunda.

Y es que creo que admirar a mujeres por sus logros y su trayectoria profesional es bueno, es motivante, es incluso capacitador porque te impulsa a superate y no ponerte techo, entoncés

¿porque no se visibilizan estos referentes femeninos reales?, ¿a quién le interesa que estos perfiles no se conozcan?, ¿por qué no se dedica más tiempo en la televisión a hablar de este tipo de mujeres y de sus logros?, ¿por qué el propio Ejercito Español no utiliza la imagen de esta mujer para captar talento femenino?

En las charlas que impartimos desde la Consultora en institutos a adolescentes, el patrón siempre se repite, los chicos admiran principalmente a futbolistas famosos y multimillonarios, pero en el caso de las chicas, es mucho peor, porque ellas tienen unos referentes que son totalmente irreales e incluso contraproducentes para su desarrollo, por favor, que alguien obligue a Netflix a retirar el documental “Yo soy Georgina”. Obviamente, todas las adolescentes conocen a la pareja del futbolista, la admiran y ven en su trayectoria su proyecto vital, porque cuando conoces algo, cuando algo existe, entonces lo puedes desear y puedes marcarte metas, como por ejemplo llegar a ser Georgina, cuyo único logro en la vida ha sido ser la pareja de un futbolista famoso y millonario, ¡fin!

Las adolescentes deben tener referentes femeninos reales, mujeres en las que mirarse e inspirarse, que hayan conseguido reconocimiento por ellas mismas, por su trayectoria profesional y social, pero sobre todo por referenciar un modelo de mujer que aporta valores en la sociedad actual. Este tema me angustia e inquieta en muchos momentos, porque junto con la educación que recibimos, es la base de nuestra construcción social como mujeres fuertes, seguras e independientes y por tanto determinante para una buena educación emocional y afectiva con tus iguales, con tu pareja, con tu familia, incluso determinante para el desarrollo de tu autoestima, tu ambición y tu futuro. Por eso, nosotras, las mujeres de mi generación, la Millennial, tenemos la obligación moral de visibilizar a referentes femeninos reales y distanciarnos de todo aquello que la sociedad, las redes sociales, la televisión o Satán nos quieren imponer.

Puede que al final sea verdad que nuestro papel como mujeres en esta sociedad sea único, fundamental y determinante para influir en las mujeres del futuro, la Generación Z nos necesita.