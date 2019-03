Generalidades y paracaidistas

Los partidos políticos cocinan en las últimas horas sus candidaturas con la mirada puesta en el 28 de abril. Y digo cocinan, porque creo que ningún verbo se puede asemejar más a lo que sucede realmente en el interior de cada fuerza política, cuando de presentar a los electores una lista se trata.

En este proceso, elaborado a fuego lento y en el que muchos acaban abrasados en su mismo jugo, sorprende una elección más el escaso o nulo poder que los militantes y dirigentes de la provincia tienen a la hora de elegir a quiénes nos representarán en el Congreso y en el Senado. Muy a nuestro pesar a los próceres provinciales les pintan la cara proceso tras proceso, en la misma medida que miran sonrojados como aquí se instalan paracaidistas llegados de otros lares y nos inundan de palabrería vana, hueca y generalista, de la cual no se puede obtener ninguna conclusión. En Ciudadanos han celebrado unas primarias que el candidato impuesto por Albert Rivera ha ganado de calle, (no podía ser de otra manera), con el apoyo de unos militantes dóciles y sumisos, cantando la música con los arreglos que otros preparan. No tengo nada contra el señor Villegas, que al parecer proviene de una familia originaria de Dalías, pero escuchándolo hablar se comprueba su total desconocimiento de los problemas que afectan a esta tierra. Generalidad tras generalidad y así hasta el infinito.

No lo ha hecho mucho mejor el Partido Socialista. Enfrascados en la batalla susanistas-pedristas, los militantes han decidido con sus apoyos una candidatura, que luego fue modificada por el Comité Provincial y que, a su vez, será intervenida por el Comité Federal de Listas. Lo único seguro es que el ministro José Guirao la encabezará. Aquí no hablamos de paracaidista, pues parte de su carrera política la ha hecho en esta tierra. Pero no es menos cierto que llevaba años alejado de lo que aquí sucede, más allá de venir varias veces al año a su Pulpí natal a ver y a compartir con su familia. Aquí llueve sobre mojado. Sólo cabe recordar a los Ramírez Heredia, Cristina Narbona.... El PP aún deshoja la margarita. A la espera de conocer lo que pasa con Rafael Hernando, un paracaidista adoptado ya (no en vano lleva 25 años de diputado por Almería), en esta fuerza política tampoco son un ejemplo a la hora de contar con lo autóctono. En Podemos se espera cualquier cosa. Ya tuvimos la experiencia del ex-jemad y mucho me temo que si las cosas no cambian, y no lo parece, recalará en esta tierra otro impuesto por la dirección, con el silencio cómplice de aquellos que aquí conforman la formación. No debe extrañar que les vaya como les va. Todas las esperanzas que generaron se han diluido como un azucarillo en un café. Para no cansarles, el capital de dirigentes políticos de esta provincia carece de cualquier peso, no da ni para un postre en casa de familia humilde.