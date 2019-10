Generar y compartir cultura

La Biblioteca Central José María Artero acaba de abrirse completamente al público y se ha puesto al servicio del conjunto de la sociedad almeriense para ser lo que Almería necesita y hemos previsto que sea: un servicio accesible que genere cultura, conocimiento, creatividad y talento en Almería capital y en toda la provincia. Y es que una biblioteca es siempre algo más que un depósito de libros. Reunir los elementos sobre los que se ha escrito, filmado o interpretado el arte en sus diversas formas, es siempre una invitación a ampliar el horizonte de nuestro conocimiento y a contribuir a que la vida sea un poco mejor para todos. Y eso es lo que tenemos a nuestro alcance los almerienses con la nueva Biblioteca Central 'José María Artero': los dos mecanismos del conocimiento sobre los que se construye el futuro de las sociedades, que son aprender y compartir. Todo eso, y más, lo podemos hacer los almerienses desde hace unos días en nuestra nueva Biblioteca, que es sin duda el espacio cultural más sugerente y con más posibilidades de interacción de toda Almería. Una biblioteca accesible, inclusiva, tecnológica y que, por supuesto, cuenta con un importante fondo de libros en formato de papel y digital. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los trabajadores de las distintas áreas del Ayuntamiento que han volcado el mejor de sus esfuerzos desde hace muchos meses para que este equipamiento, que era uno de los puntos que más nos ilusionaba en el equipo de Gobierno municipal, sea ya una realidad plena que viene a completar el servicio de las salas de estudio que se abrieron hace unos meses. Si aún no has estado en la biblioteca, que supone además una magnífica rehabilitación del notable cuartel de la Policía Local que levantó el arquitecto Langle en los años treinta del siglo pasado, te animo a que pases por ella y la veas, la uses y la disfrutes. Recuerda además que lleva el nombre, porque así lo quiso la mayoría de almerienses que participaron en la consulta popular, de otro almeriense que trabajó durante toda su vida por difundir la idea de la cultura en nuestra provincia, el editor, escritor y humanista José María Artero. Pero la dotación más importante que va a tener esta biblioteca no son los medios, ni los avances técnicos, ni su fondo bibliográfico. Lo más importante que va a tener esta biblioteca son sus usuarios. Y es que, como Alcalde, quiero que Almería sea una ciudad que haga de la Cultura una herramienta de lo cotidiano.