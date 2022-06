Genios y figuras

Cuando hablo de tipos de persona yo siempre traslado sus personalidades al ámbito de la geometría. Este método me permite visualizar bien los diversas formas de caracteres que están presentes en nuestro entorno. Para mí existen dos grupos de personas, uno lo denomino individuos cerrados, y otro abiertos. Hasta aquí no he dicho gran cosa, pues estos conceptos son ampliamente utilizados en su descripción. Pero cuando me refiero a este tipo de diferenciación utilizo el campo de la geometría. Son personalidades cerradas aquellas que llamo circulares, triangulares, cuadradas, poligonales.

A las personalidades abiertas le corresponden las que defino como lineales, curvas, sinuosas… Dentro de éstas distingo las verticales y horizontales. Una persona cerrada es aquella que no acepta nada nuevo de su entorno, vive en su convencimiento de seguridad permanente, no hay nada nuevo que modifique su conducta, moral, modo de trabajar, o conocimientos. Se considera autosuficiente, y su criterio es el que aplica sin adoptar novedades ni sugerencias. Son entes estáticos, repetitivos, encorsetados en normas y costumbres eternas. Su influencia en la sociedad conduce a la permanencia inmóvil. En el mundo laboral tienden a la rutina, al orden permanente, el cual ha de ser mantenido a pesar de la variaciones del entorno. Su efecto es pernicioso, y no digamos en la esfera educativa, sea en el espacio de los docentes o de los alumnos.

Las personas circulares no interaccionan con el entorno, no causan conflictos con su roce, son apáticos a la novedad, viven en el placer de sus circunstancias. Las triangulares son únicos, viven centrados en su rigidez mística, son punzantes, desentonan con el medio donde están. Algo similar, pero menos, le ocurre a los cuadrados, son extremadamente racionales, odian el cambio, son hirientes, aunque no abundan. Los poligonales suavizan sus aristas, viven en su mundo, son complejos, presentan muchos puntos conflictivos en su trato. Las mentes lineales están siempre en movimiento, exploran, no tienen límites. Las rectas son obsesivas, no buscan atajos, todo lo ven, pero carecen de tácticas facilitadoras. Las verticales son espirituales si son ascendentes, o descendentes en el mundo del vicio. Las horizontales avanzan siempre igual, no aspiran al cambio, no son originales. Las curvas son variables, no tienen claro su destino. Las sinuosas son estrategas, buscan siempre la parte del beneficio. Estas representaciones geométricas hacen visibles los múltiples tipos de personalidades que existen, podría extenderme más.