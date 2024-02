Hay quien reniega de ser gente de bien e intenta identificar a esa gente con personas enriquecidas o con una posición social relevante. Sin embargo, nada más lejos de la cruda realidad. La gente de bien es aquella que respeta las instituciones, las leyes constitucionales, acepta las normas de convivencia, ayuda a los necesitados y contribuye a mejorar la sociedad. También es buena gente la sincera y que no engaña, la que triunfa por méritos propios y no se apropia de lo ajeno en ningún ámbito. No se puede considerar gente de bien a los políticos que mienten, que hacen cualquier actividad poco ética para ganar el poder, preconizan comportamientos fuera de la ley, malgastan los recursos públicos y mantienen ideologías populistas por su propio beneficio. ¡¡Todo esto me suena a algo!!

Por el bien de nuestra sociedad y país, no debería ir en ninguna lista de cualquier partido, ningún miembro que no fuera gente de bien.