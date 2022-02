Geografía política

El lugar donde cada cual nace -todavía más, los padres que dan la vida- resulta del albur de las contingencias, salvo si se considera que el destino -eso que está para cada uno- tiene la sobrenatural determinación de repartir lo que corresponda, no ya por azar, sino por las inescrutables razones del sino. Fernando Aramburu, en su novela animada, entre otras razones, por la llegada de los vencejos y la "muerte voluntaria", y fallida, del protagonista, pone en boca de este: "¿Qué culpa tengo yo de ser contemporáneo de nadie? Imagino que con la mayoría de los viandantes comparto nacionalidad, lo cual, para mí, no significa gran cosa". Aunque, en este caso, se trate de razones de paisanaje -atemperadas por el protagonista de Los vencejos-, el azar de la nacencia también será suscrito: "A uno lo paren en una parcela acotada del planeta y, por capricho del azar, es español, irlandés, argentino o lo que le toque, y se supone que debe sentir alguna suerte de entusiasmo patriótico, no a todas horas, me figuro, porque el fervor excesivo debe ser la mar de fatigoso". No estaría mal que este párrafo pudiera emplearse para un comentario de textos sobre los fervores nacionalistas y la cateta hiperventilación radical de sus más furibundos y conversos adalides. Mas sería una tarea clandestina, impensable en las lecciones escolares del pensamiento excluyente. Eso no quita, claro está, que el entusiasmo patriótico se exprese "cada cierto tiempo, no sé, cuando suena el himno, un deportista nacional gana una medalla de oro o le dan el Premio Nobel a un paisano".

Literatura aparte -aunque no se escribe sin argumentos o razones-, el lugar de nacimiento o convivencia también puede reunir reivindicaciones que auspicien la fundación de grupos o partidos políticos localistas, de histórica y variada tradición patria, no ya al amparo de la España vacía -Sergio del Molino utilizó el adjetivo y no el participio en el título de su ensayo-, sino de la que se considera discriminada. Las recientes elecciones castellanoleonesas -¿hay que decir castellano y leonesas?- dan buena muestra del auge localista, con el significativo respaldo a nuevas formaciones o el crecimiento de algunas existentes, a partir del reclamo del lugar. Si bien en el magma político se desvanezcan después las lindes de los términos municipales y la "geografía política" no sea entonces aquella que, los más metidos en edad, recuerdan de dibujar escolares "mapas políticos".