El año había sido nefasto para él, perdió la oportunidad de subir de categoría profesional, su mujer le pidió el divorcio, y para colmo de males no le tocó ni un céntimo en la lotería. Su vida era un verdadero desastre. Salió a la calle, con las manos en los bolsillos, y la iluminación navideña le hirió los ojos. Tan absorto había estado, que las fiestas navideñas le habían asaltado como un descuidero en el metro. Hacía frío, y solo unos pocos rezagados salían de las pocas tiendas que aún permanecían abiertas. Nada era igual a lo que él recordaba, los villancicos, las zambombas y las panderetas, eran cosas del pasado, el rojo, Papá Noel y la nieve se habían impuesto al belén con sus pastorcillos y sus Reyes Magos, ahora meros mercaderes, que acababan con las existencias de los Centros Comerciales. Consumir, comprar, vender, regalar, verbos todos ellos que habían sustituido las palabras Belén, el niño Dios, turrón o mazapán. Lo que de verdad echaba de menos él eran las palabras familia, intimidad, calor, risas y cantos desgañitados, todo lo contrario a esa soledad lacerante que le aprisionaba. Sabía bien que no había nada que abrigara más que la compañía deseada, aunque era tarde para esas disquisiciones, ya había firmado el documento que le devolvió la soltería, y también la terrible orfandad que no podía compartir. Recordó todos los momentos de alegría y dolor compartidos con amigos y familiares, ellos le ayudaron siempre a superarlos o a disfrutarlos con mayor intensidad, sin embargo, que terriblemente solo estaba hoy. El mundo gira y gira ajeno a ti -pensó-, los amigos te comentan las últimas noticias, dónde piensan pasar las vacaciones, las familias se reúnen, y tú sales a las calles vacías sin más compañía que tu dolor. Entró en una cafetería, único lugar que invitaba a la intimidad, y con un café entre las manos, escuchó la noticia del día: "hoy el Tribunal Constitucional ha sentado doctrina, habrá un antes y un después…", sintió de nuevo que el mundo gira y gira, y que él le era tan indiferente, como que en su país, uno de los órganos en los que reside la soberanía nacional, hubiese sido amordazado en nombre de la justicia, porque a nadie le importaba nada, más allá de su ombligo. Quizá no era el mundo el que giraba indiferente, quizá era él, quién en su infinita lasitud no había reparado en que era Navidad, una época de celebraciones festivas, y lo propio no era compadecerse de uno mismo, sino de beber, reír, e incluso comprar. En ese momento sintió una vibración en el bolsillo de su pantalón, su mejor amigo le llamaba: Juanillo, nos tomamos unas birras?, bienvenido al club de los solteros! Con una sonrisa asintió, pagó el café y se dirigió a casa de Pablo, había que seguir el ritmo trepidante de la vida, sabía que el mundo seguiría girando con él o sin él, así que mejor subido al carro.