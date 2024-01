Las campañas publicitarias acuden a diversas disciplinas y a rigurosos estudios de mercado para lograr sus bien establecidos propósitos. Generalmente, estos no son sino los de persuadir a los consumidores sobre productos o servicios, anunciar la nueva incorporación de estos al mercado o reforzar y adecuar la imagen de las marcas. De manera que, cuando la publicidad acierta con sus anuncios, llega a ser tan atractiva por sí misma como por el producto que anuncia. Cuestión distinta es el modo en que se utilizan los recursos publicitarios y las razones por que concitan el interés o la buena acogida. Esta humanizada muñeca gitana se aparta en el anuncio de la gitanería genuina para hacerse más cosmopolita, aunque no falte una bulería de Camarón a fin de completar el sincretismo, la fusión. Esas maneras que suelen ser tan opuestas o alternativas al purismo como necesariamente renovadoras, cuando no quedan en una desvirtuación novelera y efímera. También recurren las campañas a los aforismos: “El acento es mucho más que una forma de hablar”, acaso un rasgo de identidad o, todavía más, una cosmovisión, una concepción global del universo desde el rincón del mundo donde se toma, precisamente, el acento. Hasta dónde puede llevar la gitana publicitaria. / Antonio Montero Alcaide