Glampin en el campin de La Garrofa

Acabo de recibir una información de la Fundéu, explicándome el origen y uso de una nueva palabra, que, reconozco, ni la había visto en mi vida. Ésta es la palabra “glampin” y es una adaptación válida del anglicismo “glamping”, que es un acrónimo formado a partir de “glamorous” (glamuroso) y “camping”.

Según el diccionario Collins, el término “glamping” designa “una forma de campin en la que los participantes disfrutan de comodidades asociadas a un tipo de turismo más lujoso”. Su adaptación en español, de acuerdo con las normas de la Ortografía de la lengua española, es glampin, acabado en -in. En cuanto la he leído, me ha venido a la cabeza una experiencia que viví allá por el ‘58 en el campin de la Garrofa.

Había venido de Orán un primo de mi padre, “el primo Juan”, y prepararon una excursión a la playa de la Garrofa, con tan mala fortuna que mi primo Juan Ignacio, que era algo inquieto, se clavó en la espalda una de esas hojas tiesas que tienen las palmeras próximas a la base. Ahí se acabó la excursión, porque tuvieron que traerlo al Hospital Provincial a que se la sacaran.

Pero en mi recuerdo también quedó la excursión, el viaje, que a mí me pareció larguísimo, y el baño que conseguí darme, antes del desaguisado de mi primo. Viajar en un Peugeot de un familiar, ir a la playa de la Garrofa, la preparación previa de las viandas, y el viaje en sí, nada menos que hasta la Garrofa, ya colmaron mi capacidad de almacenar emociones. Lo demás, un desaguisado más. Ni más ni menos.

Pero mira por dónde, más de 60 años después, me entero que esa experiencia se llama, actualmente, hacer “glampin”. No se pueden ni imaginar “los de la Fundéu” cómo han revalorizado mis recuerdos. Cómo los han magnificado. Cómo me han introducido en la “jet set” o algo así.

En resumen, un Peugeot, domingo viajando a la Garrofa y comida para todo el día. Ahora me he enterado que aquello fue “glamouroso”, a pesar de la espina que se clavó mi primo.

En realidad, a pesar de lo que a mí me pareciera en esos momentos, hoy día las cosas son algo más complejas, pues para que en la actualidad algo sea “glamouroso” debe ser algo muy elaborado y con gran cantidad de detalles de lujos y exquisiteces. Basta darse una vuelta por los establecimientos especializados, para darse cuenta de lo complicado que es irse de “excursión”. Hoy no vale ni La Garrofa, ni La Molineta. Hoy no vale con el coche del pariente. Hoy tiene que ser en un magnífico “todoterreno de lujo” o algo por el estilo.

En lo anterior no hay ningún problema, cada uno tiene sus gustos, y si se los puede costear, mejor para él. El problema radica en cuando no es así, y firma un crédito para disfrutar de esos placeres y comodidades. ¡Consumismo y materialismo, en estado puro!