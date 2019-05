¿Gobernar para el bien común?

Hemos tenido tantas elecciones, tanta violencia verbal, tanta impostación, tanto realityshow… Me propone mi amiga Teresa tratar si es posible un gobernante que busque el bien común, conque empezaré por Aristóteles y su más que discutible idea de que cualquier tipo de gobierno es bueno si obra en interés de la comunidad. Conviene ser realistas: una cosa es presentarse a unas elecciones, otra ganarlas y otra gobernar. Cualquier candidato hará lo posible para ganar y gobernar siempre que ese "hacer lo posible" no lo lleve a prácticas moralmente reprobables: el fin no justifica los medios. La cuestión es que recuerde que gobernar es trabajar por la libertad e igualdad de todos, no solo de sus votantes. Pero pensemos en qué consiste el bien común: ¿es lo que le conviene a una mayoría olvidándonos de las minorías, es hacer lo que creemos que debe hacerse aunque nos hayan votado para otra tarea distinta, es repartir el dolor por igual entre todos, es buscar el aplauso general hoy a costa de provocar el sufrimiento colectivo mañana? ¿Será crear unas condiciones para que podamos todos buscar la felicidad en paz?

Los procesos electorales ajustan su mensaje a la capa más amplia del electorado, la que suele disponer de menos formación y recursos intelectuales para analizar la realidad. Esto hace que las campañas busquen el fomento demagógico de las pasiones y que surjan partidos enteros especializados en parecer todo el día irritados o, como se dice ahora, en: "ir de intensitos". Muy bien, pero luego hay que gobernar. Un buen gobernante tiene la obligación de mantener sus promesas, olvidarse de quién lo votó y quién no y recordar que, si gobierna para todos, pensando en todos y apartándose de bandos y banderías, cumple con su misión porque, aunque cometa errores (y los cometerá), se le reconocerá que ha antepuesto su obligación a sus amistades. No sé si ese gobernante logrará mejorar el bien de la colectividad pero, al no perseguir ni discriminar a nadie por haber votado otra cosa, esa actuación en sí misma ya es un beneficio para la salud moral del grupo. Me parece que quien gobierna contra alguien merece el oprobio y quien gobierna para todos se hace acreedor al respeto incluso cuando se discrepe. Así, como ya tenemos Congreso, Senado, Parlamentos, Ayuntamientos, como no hay elecciones a la vista, toca que se calmen, hablen y gobiernen para todos y por el bien común.