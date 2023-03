El debate sobre el Estado de la Ciudad que hemos celebrado esta semana en el Ayuntamiento ha sido un acto de normalidad institucional que ha permitido al equipo de Gobierno escuchar y debatir con los diferentes grupos de la Oposición sus puntos de vista sobre el avance o retroceso de la gestión municipal. Gobernar es escuchar y es compartir. Y por eso ahora, al llegar al tramo final del actual mandato, parece razonable preguntarse cuál es el estado de la ciudad de Almería, qué actuaciones nos sitúan o nos acercan a ese camino de mejora y crecimiento al que estamos ligados y comprometidos, y en qué puntos no se ha producido ese avance. Y creo que los almerienses han demostrado que no quieren que su ayuntamiento sea una caja de resonancia de consignas políticas, ni escenario de ensayos ideológicos. Por eso gobernamos y gestionamos poniendo en valor lo mucho que nos une, orillando aquello que nos separa y esforzándonos a diario en demostrar que somos dignos de la confianza de los almerienses.Personalmente entiendo, asumo y agradezco la crítica, puesto que mi escuela personal y política dista bastante de aquellos que, como vemos a diario en otros gobiernos, creen que todo lo que piensan o hacen es siempre lo correcto, o siempre lo perfecto. Y no; en el equipo de Gobierno no somos perfectos. Tengo que reconocer que en la gestión del Ayuntamiento ha habido, y probablemente habrá, desaciertos o propósitos fallidos. Gobernar es también tener la humildad necesaria para asumir que a veces emprendemos algún proyecto que no sale tan bien como creíamos o no era el que se necesitaba en ese momento. Por eso es necesario apelar a la generosidad de los demás para tener la oportunidad de aprender de nuestros errores, que también es una forma de seguir creciendo. Hace nueve meses, al asumir la alcaldía de Almería, di un paso al frente por mi ciudad. Pero no lo di tan sólo en nombre del Partido Popular o de los que votaron a esas siglas. Lo hice y lo quiero seguir dando de la mano de todos los almerienses. Y pueden estar seguros de que, si sigo siendo alcaldesa, seguiré impulsando desde el Ayuntamiento una Almería que sea escenario de trabajo, de emprendimiento, de aprendizaje, de convivencia y de generación de empleo y riqueza. Y que siempre, con independencia de dónde nos lleven el tiempo o los votos de los ciudadanos, querré contar con todos los almerienses para alcanzar ese objetivo.