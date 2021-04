Gobernar para las personas

Si algo hemos podido comprobar con las cuentas municipales para 2021 de Almería es que los mandatarios del PP son incapaces de ponerse en los zapatos de la gente, como ha quedado de manifiesto esta semana con los empresarios de la atracciones de feria, que lle-van desde noviembre de 2019 sin trabajar y sin poder acogerse a las ayudas Covid. Estos empresarios han elaborado proyectos para la instalación de mini-parques de atracciones libres de Covid por toda la provincia, uno de ellos en la capital. Tras presentar un informe técnico exhaus-tivo, detallando las características, dimensiones, número de atrac-ciones y medidas de seguridad frente al COVID, una de las asocia-ciones que los representan ha registrado su petición y ha tenido hasta cuatro reuniones con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, sin obtener respuesta alguna. Estos empresarios, la ma-yoría autónomos, se han topado con la cerrazón del equipo de go-bierno del PP, que inventa excusas para no atender sus demandas. Entendemos que las arcas municipales no están para dispendios porque el pago de sentencias millonarias que condenan la mala ges-tión del PP en el Ayuntamiento ha supuesto un gran desembolso, pero hay asuntos que se solucionarían sólo con una decisión política, como éste.

También fue una decisión política rechazar los más de 3 millones de euros de la Junta de Andalucía que venían a paliar esta grave situa-ción de falta de empleo, a través del Plan AIRE. En el último año, 4.998 almerienses se han quedado sin empleo en la ciudad, una cifra que no para de subir, especialmente en la hostelería, el turismo y el comercio. Tenemos más de 12.300 parados de larga duración, que llevan más de doce meses buscando un empleo, muchos de ellos mayores de 45 años y con cargas familiares. Y a pesar de ello, el presupuesto municipal aprobado por el Partido Popular no contempla lo que realmente necesitan los almerienses en estos graves momentos de crisis pandémica y con unas escan-dalosas cifras de desempleo y pobreza infantil: un 'Plan de empleo municipal', dotado con fondos suficientes, y otro de 'Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social'. Así que no es sólo la falta de presupuesto de un Ayuntamiento, que no puede ayudar a los almerienses por la mala gestión del PP, ni es sólo falta de ambición, de compromiso o de imaginación de los man-datarios populares, es una carencia total de sensibilidad hacia los graves problemas que tienen los almerienses olvidando su obliga-ción de gobernar para las personas.