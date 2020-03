Gobernar versus coronavirus

Gobernar, gestionar lo público, es una de las mayores responsabilidades que se pueden tener en la vida. Administrar una Democracia, un Estado de Derecho y Obligaciones, regida por el Imperio de la Ley que ampara a todos los ciudadanos por igual, no puede estar en manos de personas carentes de ética, mérito y humanidad. Los tiranos, sus palanganeros y lacayos son peligrosamente fáciles de encontrar. En 2020 el conocimiento del que disponemos en todos los ámbitos del saber, especialmente desde la Era Digital, de ninguna manera nos exime de la responsabilidad que tenemos sobre lo que los humanos nos hacemos unos a otros, del mismo modo que a nuestro hogar común: el planeta Tierra. Por eso los déspotas tienen tanto interés en hacer del conocimiento algo inútil y mutilado por la más necia manipulación. Escribió nuestro Miguel de Cervantes "la mayor tragedia es la vida real". Cuando el conocimiento es fruto del mérito y la humildad ante la vida, perdura y se renueva continuamente. Los problemas llegan siempre y es cuando las personas quieran o no, muestran su calidad humana o la carencia de la misma. Someter el bienestar de los ciudadanos ante una enfermedad que es pandemia mundial, a los intereses del control del poder y adoctrinamiento fanático del inepto Areópago que nos desgobierna, es una aberración que muestra que tipo de personas son ¡Hagan otro paseíto narcisista por la Moncloa! La élite política española, gobierno y oposición, sus patrocinadores y patrocinados, luchan por el poder y el negocio particular de vivir de la política, no trabajan para ser gobernantes y oposición dignos, responsables con la separación de poderes y el respeto al interés general de la nación. Estaban entregados al totalitarismo nacionalista, a sus relatores de infamias contra España. Ocultar enjuagues varios con la feroz y homicida dictadura que ha destrozado a nuestra hermana Venezuela. Entregados a la propaganda que convierte al histórico movimiento social feminista, nacido en 1792, en una falacia monstruosa. Entonces llegó la realidad. Han querido "adaptarla a sus intereses" a costa de lo que sea. Resulta que ese "lo que sea" somos los españoles. Jugar con fuego es quemadura segura. Antes que 17 autonomías somos una nación de ciudadanos y para superar esta enfermedad contamos con todos y cada uno de Nosotros. Responsabilidad, solidaridad y coherencia.