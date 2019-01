Gobierno de Diálogo

En política la calma siempre ha sido un acierto. Lo hemos visto en muchos momentos históricos y ha quedado más que patente en éste cambio de gobierno que se vive en Andalucía y que lidera, de forma indiscutible, Juanma Moreno. Con él no sólo se cierra una etapa socialista de casi 40 años como han pedido los andaluces en las urnas, sino que, además, evidencia una nueva forma de gobernar, gestionar y hacer las cosas bien desde el principio al primar la transparencia y la sensatez. Lo ha tenido claro al marcar como una prioridad a los andaluces y al ponerlos en el centro de cada una de las decisiones, acuerdos o planteamientos puestos sobre la mesa de negociación, cuyo principal peso político ha sido pensar, de verdad, en el futuro de esos electores que han pedido el cambio en Andalucía. No podía ser de otra forma, porque estamos ante una nueva forma de entender y hacer política en la que se requiere altura de miras, capacidad de diálogo y consenso. Y eso no sólo se ha sabido interpretar sino que se ha llevado a la práctica en unas negociaciones históricas para lograr, como ha sido, un acuerdo reformista y realista. Por eso creo sinceramente que es importante valorar la claridad con la que se ha hablado y se han comportado las fuerzas políticas que tenían la responsabilidad de llevar a buen puerto éste. Y, sin duda, también, hacer partícipes a los andaluces de este momento. De ahí que de forma inmediata hayan conocido todos los términos de los acuerdos alcanzados, el debate suscitado o las propuestas que barajaban las formaciones. Eso ha denotado una transparencia jamás vista en Andalucía. Aquí no ha existido agenda ni hoja de ruta oculta, todo lo contrario se ha pensado y se ha dado verdadero protagonismo a los andaluces al entender que estaba en juego su futuro. Ese diálogo, sin duda, va a ser la base del nuevo gobierno de Juanma Moreno Bonilla y de esta legislatura en la que queremos que el Parlamento sea el lugar de debates constructivos que nos abra a una nueva etapa de estrechar manos para llegar a grandes consensos y alianzas para hacer prosperar Andalucía. Sólo así pondremos fin al clientelismo político de los gobiernos socialistas, los cuales debería de reflexionar y, sobre todo, aceptar la decisión de los andaluces que han pedido este cambio y esta nueva época. El mensaje de las urnas ha sido claro y sabemos que Andalucía necesitaba una regeneración profunda y ésta empieza por el cambio de gobierno tranquilo y esperanzador que va a llevar a cabo Juanma Moreno, el presidente de todos los andaluces, quién sabe que ahora toca trabajar, y mucho, para que ese cambio llegue cuanto antes a las casas de todos los vecinos y se perciba en todos los rincones de Andalucía.

Un presidente que será investido esta semana y que, sin lugar a dudas, va a tener muy en cuenta la provincia de Almería.