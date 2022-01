Gobierno Frankesteins

Si le damos un repaso al Gobierno que preside Pedro Sánchez, para empezar, sólo contaba con 120 diputados y no le cabía otra posibilidad que formarlo en coalición con Unidas Podemos, y negociar cuanto fuera necesario con el resto de partidos con representación parlamentaria. Desde que se instauró la democracia ningún presidente del gobierno se había enfrentado con una situación tan complicada, con ministros en el ejecutivo con posiciones políticas diferentes y grupos parlamentarios variopintos con los que había que llegar a un acuerdo cada vez que se quisiera aprobar una ley. Y una vez conseguida la investidura, lo menos que se podían imaginar Pedro Sánchez y su equipo era la situación que se iban a encontrar a la vuelta de la esquina. El primer problema con el que tuvieron que lidiar fue con la aparición de una epidemia que no se había conocido desde tiempo inmemorial, que todavía perdura y no sabemos el tiempo que le queda. Se han producido fenómenos naturales imprevistos como una nevada histórica, "Filomena", que paralizó España, y el volcán de La Palma, la erupción más larga y destructiva que se ha producido en Europa. Y bajo el punto de vista político, una oposición a la derecha formada por tres partidos haciendo causa común para poner piedras en el camino, sin otros argumentos que el insulto y la descalificación permanente. Como un disco rayado, en cada una de las sesiones de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados los tres partidos de la derecha se han despachado pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Afortunadamente, si lo decían es porque que sabían, a ciencia cierta, que no estaban los tiempos como para que el presidente tirase la toalla y convocara otras elecciones. Sus intervenciones eran palabras huecas. Hoy la pandemia se está controlando, en la medida de lo posible, con la disposición, hasta la fecha, de 84.998.187 vacunas que se han inyectado a 39.965.875 de españoles, que supone el 80% de la población. Contra viento y marea, Pedro Sánchez ha conseguido que sean aprobadas 47 leyes en los dos años de legislatura y el pasado día 28 de diciembre fueron aprobados los presupuestos generales del Estado. Y ha conseguido el acuerdo de Sindicatos y Patronal para reformar la Ley Laboral. A lo que la derecha cansina llama un gobierno Frankesteins con ánimo de ofender, a mí me parece el mayor elogio que le pueden hacer a Pedro Sánchez por haber sido capaz de compaginar piezas tan diferentes.