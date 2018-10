Gobierno agotado

Si algo he aprendido, en los últimos años, es la necesidad latente que hay de generar un cambio en Andalucía que traiga consigo aire fresco y termine con el fracasado modelo socialista. Créanme que no estamos ante una mera opinión, sino ante datos socioeconómicos que dejan claro que Andalucía, a pesar de su potencial, sigue sin despegar como debiera. El reto del gobierno andaluz era alcanzar los niveles de bienestar y prosperidad para converger al ritmo que lo hacen Comunidades con similares características a la nuestra o al menos estar en la media. Y ahí se ha flaqueado, y mucho, en los últimos años. No han puesto medidas ni acciones para corregir esos niveles negativos. Si le preguntamos a cualquier profesor de Economía ¿Cuánto ha convergido Andalucía con respecto a la media española? La respuesta sería que no sólo no se ha dado la convergencia sino que se ha alejado de ella. Estamos más lejos que a principios de los 80's de tener las mismas oportunidades. Es un dato irrefutable que se aprecia en la evolución del PIB Per Cápita que en 1983 se situaba en el 75,5% de la media española y hoy ni siquiera alcanza el 74% o en la propia previsión económica realizada por UNICAJA que concluye que se ahondará en esa brecha en los próximos años. No quiero dar a error es obvio que, en términos absolutos, Andalucía ha avanzado en cuatro décadas, como en el resto de España o Europa, pero en términos relativos retrocedemos. Somos la Comunidad con más paro. La tasa de desempleo es de 23,1, ocho puntos más que la media, y el paro juvenil del 47,3%. Hay más de 3 millones de personas en riesgo de pobreza, un 31% de la población, que se elevan a más del 37% al tener en cuenta riesgo de exclusión. Pero no sólo fallamos en términos sociales y empleabilidad, también, lo hacemos en educación y sanidad. En el primero de los casos con resultados demoledores en PISA . La sanidad, a pesar de los grandes profesionales que hacen posible que no se desmorone el sistema, precisa de mayores inversiones para corregir el caos y la saturación de hospitales, urgencias y centros de Salud. Urge impulsar el giro político, implantar medidas que determinen el progreso socioeconómico que precisamos. No se puede seguir hablando de 'la segunda modernización de Andalucía' ni dejar las acciones en un mero lema de 'Andalucía imparable' como ha hecho la Junta. Andalucía tiene potencial y hay que aprovecharlo. Hoy la falta de gestión, los más de 8.400 millones de euros sin ejecutar de los presupuestos, los incumplimientos históricos con obras que tenían que haber finalizado hace una década, entre ellas la Autovía del Mármol o el hecho de no gastar el 62% del presupuesto de políticas de empleo, dejan claro que el gobierno de Susana Díaz ha caducado.