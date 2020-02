Un Gobierno que ignora a Almería

Los almerienses exigimos al gobierno de España información acerca del estado de obras y proyectos de máxima importancia para nuestra ciudad que están paralizados en un estado de dudas e incertidumbre. Necesitamos saber, sin ningún género de dudas, si el actual gobierno está dispuesto a continuar con la segunda fase del soterramiento, el proyecto Puerto Ciudad o la rehabilitación de la antigua estación. Hace unos días me veía obligado a enviar una carta al ministerio pidiéndole al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, información sobre el estado de esos proyectos y seguimos sin respuesta. Uno de ellos es la Estación de Ferrocarril de Almería, el edificio más hermoso de la ciudad, por el que emprendimos una negociación muy complicada con el ministerio cuando gobernaba el PP para recuperarla. Y conseguimos no sólo que el gobierno asumiera el coste de la rehabilitación, sino también su cesión gratuita y sin condiciones a la ciudad de Almería para lo que los almerienses quisiéramos. Las obras las comenzó el gobierno del PP y las paralizó el gobierno socialista. En la actualidad llevamos un año de retraso sobre la fecha prevista de finalización junto al más hermético de los silencios sobre su futuro. Por desgracia, lo mismo podemos decir de un proyecto tan estratégico para Almería como el Puerto Ciudad o la conexión de la A-7 con la zona portuaria. Y no hablamos de iniciativas municipales, ni del PP, ni del alcalde: son proyectos de ciudad beneficiosos para todos, que al Gobierno de la gente parece no interesar nada. Y a sus representantes en Almería tampoco. Y qué decir ya del proyecto de la 2ª fase del Soterramiento: todo un misterio por resolver. Una obra con la que el PSOE se comprometió en su día con el ministro Iñigo de la Serna y de la que en diciembre pasado tenía que tener finalizado el proyecto. Seguimos sin noticias. Estamos a las puertas ya de marzo y no sabemos qué piensa este gobierno de la obra más importante y de más envergadura prevista para Almería en las últimas décadas. No sabemos si el proyecto sigue en marcha o si quieren seguir manteniendo los compromisos alcanzados. Si Almería fuera Caracas, tal vez el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se habría dignado a ofrecer a la sociedad almeriense algún tipo de explicación que, aunque no suponga en modo alguno una garantía de veracidad, no será peor que el silencio y el desprecio como manual de estilo.