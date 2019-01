Golpe en Venezuela

Tras varios intentos, el más importante el de 2002, que derrocó brevemente a Hugo Chávez, los Estados Unidos, gobernados ahora por la extrema derecha neoliberal, han encontrado la forma de hacerse finalmente con el petróleo venezolano, la más grande reserva del mundo por delante de Arabia Saudí, y a tan sólo 4-5 días de navegación. El embargo norteamericano a las exportaciones de alimentos y medicinas al país caribeño ha hecho insostenible la convivencia política y social allí. España tiene en su pasado histórico reciente un episodio semejante: la autarquía económica de los años 40 del pasado siglo -a consecuencia del aislamiento internacional de la dictadura franquista- y la consiguiente hambruna que provocó, únicamente mitigada por los barcos de trigo que otro dictador populista, Perón, envió desde Argentina ("el barco-el-trigo a pique", se decía en Almería para indicar que algo era imposible). Pero, claro, por algo nunca las clases dirigentes españolas han sido partidarias de la enseñanza de la Historia: ahora no podrían justificar el golpe venezolano. A Casado y Rivera les ha faltado tiempo para otorgar su reconocimiento a Guaidó, olvidando que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Por más que haya gobernado mal, fatal incluso, es el presidente constitucional. Y ellos no han parado de reclamar la constitucionalidad para Cataluña estos últimos tiempos. Rajoy dijo: "La ley es la ley". ¿Por qué no en Venezuela? A un presidente constitucional sólo se le revoca con nuevas elecciones. Felipe González ha reconocido al golpista. Claro, él mismo fue un golpista en su propio partido. Todos ellos se han alineado con Trump, el gendarme del mundo, mientras el gobierno de España y la Unión Europea están a la espera de acontecimientos. Venezuela tiene un presidente elegido legalmente. Es una democracia con partidos en la oposición, voces disidentes con representación oficial y prensa crítica. El empeoramiento del nivel de vida se debe al bloqueo americano, que pretende asfixiar al país -como hizo con Cuba- para promover revueltas sociales y golpes como el de Guaidó. Maduro debería convocar elecciones libres, como propone España, supervisadas por la ONU para despejar toda duda. Mientras tanto, debe prevalecer la Constitución: la Ley, ¿es la Ley? (repasen en Wikipedia las elecciones habidas en Venezuela).