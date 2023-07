Quiero agradecer el apoyo mayoritario que los nijareños han otorgado en las elecciones generales al Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Con el total de votos escrutados, el PP vuelve a ser la primera fuerza política en nuestro municipio, con un 41,59% de papeletas en las urnas, mientras que los socialistas pasan a ser la tercera opción de los nijareños, con apenas un 24,56% de votos. Hasta 17 puntos de diferencia entre PP y PSOE, que ahí es nada. Por tanto, reitero mi más sincero agradecimiento a todos los que se han decantado por la papeleta azul, y a los que han preferido otras opciones, decirles que estamos trabajando para ganarnos su confianza en próximas citas electorales. Con esfuerzo, trabajo y eficiencia en la gestión, estoy convencido de que lo lograremos.

Evidentemente, los nijareños han votado en clave nacional porque se trataba de unas elecciones generales, y porque la candidatura de Feijóo, magníficamente representada en nuestra provincia por Maribel Sánchez y el resto de integrantes de las listas al Congreso y al Senado, era la mejor opción de las muchas que se presentaban a esa cita con las urnas. Pero los nijareños también han tomado buena nota, no me cabe ninguna duda, de todo lo que ha acontecido a nivel local en nuestro municipio durante el último mes. Me estoy refiriendo a la penosa situación en la que nos hemos encontrado el Ayuntamiento de Níjar tras el cambio de gobierno producido a finales de mayo. Desde que tomáramos posesión el 17 de junio, nos hemos topado con un presupuesto arrasado en el primer semestre del año, con un millón de facturas sin consignación presupuestaria en los cajones, algo que es una absoluta barbaridad, con servicios de temporada sin contratar, y con contratos de personal de limpieza y jardines sin renovar por una colosal falta de gestión del anterior equipo de gobierno. Con este panorama, como digo, no albergo dudas de que muchos vecinos de nuestro municipio han castigado esa nefasta gestión de los socialistas; una mala gestión cuando gobernaban, y una actitud desquiciada desde que ocupan la bancada de la oposición en el Ayuntamiento.

A poco que se siga la actualidad local, se observará esa oposición bronca, desatinada y de pataleta por haber perdido el gobierno que están realizando desde el primer minuto los socialistas de Níjar, con mentiras y manipulaciones sobre subidas de sueldos que no son tales, (yo mismo cobro menos que mi antecesora en el cargo), o sobre despidos inexistentes, pues la realidad es que nos hemos encontrado con personal cuyos contratos expiraban en julio por la falta de previsión y de gestión del anterior gobierno del PSOE, y nosotros ya hemos ampliado esos contratos. Además, ya estamos trabajando para que todos los trabajadores afectados por esa pésima gestión socialista tengan la estabilidad laboral que se merecen. En cuanto a las intervenciones en plenos que están protagonizando los miembros del PSOE de Níjar, poco que decir, salvo que dan auténtica vergüenza ajena, la misma vergüenza que daban cuando, sabedores de que no repetirían como gobierno en el Ayuntamiento, y pese a seguir cobrando y disfrutando de teléfonos y coches oficiales, cerraron sus despachos y dejaron de atender a la ciudadanía.

Frente a esa forma de hacer política basada en el cabreo constante, portando la mentira como bandera, y tratando de manipular y retorcer la realidad, esa oposición errante del PSOE se está encontrando con un equipo de Gobierno que no ha parado de trabajar desde que llegó al Ayuntamiento para darle la vuelta a esa situación. Nuestra obsesión es ofrecer a nuestros vecinos los servicios municipales que se merecen, muchos de los cuales hasta ahora venían siendo deficitarios y sobredimensionados, y donde nos estamos encontrando contrataciones de amiguetes que no daban un palo al agua. En cuanto a la última mentira socialista, o mejor dicho, la penúltima, porque de buen seguro que tardarán poco en salir con la última, es la subida de tasas de las escuelas municipales; una subida que los propios socialistas habían negociado y apalabrado con sus organizadores, por lo que es alucinante que ahora vengan a criticar lo que ellos mismos pactaron cuando gobernaban.

Frente a tanto ruido y tanta mentira, es de agradecer que los nijareños no se dejen engañar y sepan valorar lo que hacen unos y lo que hacemos otros. Por todo ello, os doy 3.733 gracias, las mismas que votos hemos obtenido en nuestro municipio. Os merecéis unos políticos que no os mientan y que se dejen la piel defendiendo vuestros intereses, y mi compromiso con vosotros para que sea así está más vivo que nunca.