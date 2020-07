Gracias Ramón por todos estos años

Salvo que alguien lo convenza, y no parece fácil, Ramón Sedeño se despide de la presidencia de Unicaja Almería. Muchos años y muchos títulos en su espalda, ha sido el presidente que ha hecho grande al equipo más grande del voleibol patrio y que fue respetado durante muchas temporadas a nivel continental. Pero los caprichos federativos, que dejaron al equipo almeriense sin el título como última gracia, han provocado que el cañaero se haya terminado cansando del deporte de toda su vida. Ha presentado su dimisión que, eso sí, todavía tiene que aceptarla el club. Ramón, no te vayas, Unicaja es lo que es por los jugadores que se han partido la cara, por los aficionados que se han dejado la garganta, por los técnicos que han echado horas y horas, y por todo lo que tú has hecho. En los peores años de la crisis, cuando no había ni equipos para jugar la Superliga y Teruel sí contaba con gran apoyo financiero, Ramón hacía proyectos austeros para asegurar la viabilidad del club y aún así, seguía ganando títulos. Si te fueras, muchas gracias.