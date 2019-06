Gracias por la confianza

Quiero dar las gracias de todo corazón a los más de 34.000 almerienses que libremente decidieron mostrar con su voto la confianza en el proyecto con el que el Partido Popular quiere seguir transformando y mejorando Almería. Y gracias también a los que optaron finalmente por cualquiera de las otras opciones políticas que concurrían a los comicios. A lo largo de la campaña señalé que en muchas ocasiones, un problema resuelto había sido antes una oportunidad concedida. Pues bien, a quienes no me han votado quiero trasladarles mi firme compromiso de aprovechar la oportunidad de seguir trabajando, con más ganas aún si cabe, para mejorar sus barrios, su vida y la de sus familias. Pero además de por el resultado electoral, estoy muy contento porque se aproximan unos años muy buenos para Almería. La Almería que viene está en el umbral de culminar unos procesos de transformación y mejora que van a marcar un antes y un después en nuestra historia, y que van a traducir en obras estratégicas y beneficiosas para toda Almería, que llevan enquistadas desde hace demasiados años. Veremos cómo cambia nuestra ciudad con la llegada del AVE, la transformación del entorno de la Alcazaba, la prolongación del Paseo Marítimo y la finalización de las obras de la Plaza Vieja, para convertirla en el verdadero motor dinamizador del Casco Histórico. Si todo sigue su camino, estoy convencido de que además podremos ver ya las primeras obras de una actuación que va a ser clave en la Almería del S. XXI, como es el Puerto Ciudad. En definitiva, creo que merece la pena confiar en la mirada abierta y optimista que hemos venido trasladando a Almería, en donde las cosas se van a seguir haciendo bien, en donde se van a crear más oportunidades para más gente y en donde se va a seguir viviendo objetivamente bien. ¿Quiere decir eso que Almería no tiene problemas? Pues claro que los tiene, como los tienen todas las ciudades del mundo. Por eso quiero que el Ayuntamiento siga esforzándose por corregir los desequilibrios y mejorar aquellos aspectos y cuestiones que los almerienses nos han trasladado en estas últimas semanas de intensa campaña. En los próximos días me reuniré con los portavoces del resto de fuerzas políticas para sentar las bases de una convivencia municipal positiva y propositiva para Almería. Estoy convencido de que, si somos capaces de trabajar unidos por el bien de Almería, esta ciudad no tiene límites.