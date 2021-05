Gracias, enfermera

Todos hemos sufrido. Ella también. Su posición y labor han estado siempre ligadas a un fin más superior.

Siendo verdadera defensora de lo bueno, mil insultos y menosprecios es el entorchado que porta. Mientras, ha sido bastión y blocao personificando la honradez y el sacrificio tras la sonrisa perpetua.

Siempre has transmitido calidez, seguridad y confianza. Te has transmutado en una pieza arquitectónica central capaz de mantener la bóveda y asumiendo Eres la clave del arco de medio punto que teníamos que construir.

Comprensiva, a la vez que inquieta y audaz. Laboriosa e incansable, has tenido una palabra de aliento aún a pesar del dolor que pueda afligirte. Infatigable e inasequible al desaliento derrochando esfuerzos que rozaban lo titánico a veces y consiguiendo acompañar.

Apóstoles hemos sido en la labor de facilitar que un grupo humano pudiera desarrollar su profesión en toda su extensión, acomodando los deseos a las realidades y las espectativas a los hechos.

Gracias por dejarme participar en tu proyecto. El que siempre me decías y me enseñaste: renovar, mejorar, dinamizar, integrar y facilitar. Hemos recogido la alegría en puñados de hiel y ahora se esturrea alegremente entre risotadas y jolgorios en plazas dispersas.

Todos hemos recibido andanadas por barlovento y sotavento, pero estamos saliendo hacia adelante aunque con heridas en el alma difíciles de coser. La duda vuelve a tomar cuerpo y forma en forma de mil noticias alentadoras mientras las espectativas se derrumban ante el bofetón de la realidad televisada.

Durante estos años he aprendido muchas cosas. Que el todo tiene una razón y que se compone de muchas partes, demasiadas, incluidas las suspicacias.

Me he apoyado en ti. Levantado cuando me he caído y aún así, siempre has estado. No te has cansado. Es una cuestión que busca un fin en su totalidad y ambos siempre hemos considerado que el trabajo mutuo y compartido es el que suma.

Haces honor a tu profesión iluminando día a día el de aquellos a los que cuidas.