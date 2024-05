Llevaba tiempo sin escribir en Deportes, la que siempre será mi sección. Ganas no me faltan cada día, pero ya el tiempo es otra cosa. La ocasión lo merece, juntar cuatro palabras por un amigo siempre es agradable. Sobre todo si es de toda de la vida, de ésos con los que jugabas cuando nuestra única preocupación era darle puntapiés a un balón y luego irnos a la playa de Costacabana, aún resguardada por los cañizos que sólo la gente del barrio recordamos.

El que hoy es el entrenador de mi niño en el prebenjamín del Sporting de Almería, fue uno de esos colegas de la infancia con el que jugaba al fútbol sala a las cuatro de la tarde de agosto, con el que saltaba desde el terrao de su casa a la piscina, con el que hacía rutas hacia los torreones de la Guardia Civil de la playa del Bobar, con el que me escapaba al cine del Alcampo, con el que me las ingeniaba para ir al Campo Municipal para animar al Almería, por entonces Club de Fútbol... Vamos, todo lo que no le dejaría hacer a mi niño hoy [no por ser gamberradas, sino por que la sensación de seguridad de antaño de la calle se la han cargado], lo hacía con Julio. Y es su entrenador de fútbol. Está en buenas manos, confío en él.

De aquellas ganas de buscar aventuras en el extrarradio de Costacabana City hoy sólo queda la ilusión de ver sonreír a nuestros niños, ganen o pierdan un partido. Tienen siete años Enzo y Mini, pero hace ya meses que superaron a sus progenitores, que el mayor éxito que logramos en una pista fue rompernos el ligamento cruzado de la rodilla. Dos niños he nombrado, pero hay más. Oliver, Lucas, Pupi, Erik, David, Paquito, Pepe, Álvaro, Francisco y Álex. Ellos son los Julio Boy’s, doce jóvenes jugadores que cuando empezaron el pasado septiembre apenas sabían pisar la pelota de fútbol sala y que el otro día dieron un recital en Gádor, jugadas ensayadas incluidas.

Aunque ellos no vayan a tener la calle que teníamos nosotros, Julio, no tengo dudas de que tu orgulloso carácter costacabanero los forma en buenos valores y como a nosotros, en un formidable grupo de amigos. Avanti tutti, tutti camelluti!