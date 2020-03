Gracias a los tirititeros

Apropósito de la crisis que estamos padeciendo por culpa del virus que nos tiene encerrados entre cuatro paredes, VOX ha lanzado el siguiente mensaje a través de un tuit: "España puede vivir sin sus titiriteros pero no sin sus agricultores y ganaderos. Hoy, como siempre, gracias a todos los españoles del campo por vuestro trabajo". En el tuit aparecían las imágenes de Pedro Almodóbar, Javier Bardén y Eduardo Casanova. Como no es de extrañar tuvo miles de seguidores (hay gente para todo), pero fue contestado con críticas lapidarias por el mundo de la cultura y de manera muy especial por actores y directores de cine y teatro. La cosa no acabó ahí, sino que la diputada de VOX en el Congreso Carla Toscano remató la faena respondiendo a las críticas con esta sentencia: "Decir que los titiriteros chupópteros del Gobierno no sois necesarios no es un delito, es la constatación de un hecho". Analizando lo que se expresa en el mensaje y aplicando sus efectos a los dirigentes y seguidores de VOX, que lo han puesto en circulación, se explica cómo deben de tener el cerebro quienes prescinden del mundo de la cultura para pasar la vida. Demos las gracias a todos los españoles del campo por el trabajo que desarrollan y que nos procuran el alimento del cuerpo, pero demos también gracias al universo de la cultura con todas sus ramas quienes, a diferencia del mundo animal, nos preocupamos por alimentar el espíritu. Si en circunstancias normales, los libros, el cine, el teatro, la música y cualquier otra manifestación artística nos enriquecen, en estos días aciagos son la mejor arma para combatir las consecuencias del aislamiento. Supongo que aquellos que no los consideran necesarios llevarán dos semanas mirando el techo de su casa, jugando al veo-veo o rascándose sus partes. Yo gracias a que tengo algunos libros y una pantalla de televisión donde se proyectan películas, estoy aliviando las horas alternando la lectura con el cine. Doy las gracias al gran escritor Fernando Pessoa autor de "El libro del desasosiego" que ahora estoy releyendo y a José Luis Cuerda de cuya película "La lengua de las mariposas" anoche pude disfrutar. Hay artistas que prestan sus servicios hasta después de muertos. Como hoy veré "Dolor y Gloria" les doy las gracias por anticipado a Pedro Almodóbar, Penélope Cruz y Antonio Banderas. Por lo que a mí respecta, no quiero pensar qué sería de esta crisis si no hubiera escritores ni titiriteros, gracias.