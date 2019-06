¡Gracias y a trabajar por Almería!

No hay palabras suficientes para agradecer la confianza depositada el pasado 26 de mayo en el proyecto de Ramón Fernández-Pacheco para los próximos cuatro años al frente de la Alcaldía de Almería. Más de 34.000 almerienses avalaron con su voto el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y expresaron su deseo de que gestionemos el reto de afrontar proyectos trascendentales y transformadores para el futuro de la ciudad. Ahora nos toca a nosotros devolver esa confianza prestada con hechos. Ramón continuará de alcalde y lo hará gobernando para todos los almerienses, sin distinción y alejado de siglas. Porque todos los vecinos de Almería, todos los barrios, merecen igual trato, independientemente de si hayan votado al Partido Popular o no. Ese fue nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Ramón Fernández-Pacheco ha hecho de la cercanía, transparencia, estabilidad, compromiso y confianza una manera de hacer política. Una responsabilidad que será compartida también con el resto del equipo que le acompaña y que trasladaremos a los grupos que conformarán el nuevo Ayuntamiento, a los que ya ofrecemos mano tendida en favor de los intereses de la ciudad y de los almerienses. Seguiremos trabajando en positivo y con determinación, exigiendo a las admi-nistraciones, llámese Gobierno, Junta o Diputación, que cumplan con nuestra ciudad. Es lo que nos exige ahora Almería con su voto. Tenemos por delante cuatro años y mucha tarea para aprovechar el gran momento que vive una ciudad activa, ilusionada y con ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo. Gracias una vez más por confiar en Ramón como la mejor opción, la más segura, para entrar en la segunda década del siglo XXI. En ese objetivo nuestro compromiso será el de trabajar, trabajar y trabajar porque avance el soterramiento y el AVE, sea una realidad el Puerto Ciudad, luzca espléndida nuestra Alcazaba y nuestra ciudad se convierta un referente turístico, gastronómico y cultural. Pero también para que en nuestros barrios se viva mejor, para que los servicios municipales sean de más calidad y para que el bienestar de nuestros vecinos mejore cada día. Es el momento de Almería y de devolver la confianza dada. Y no podemos, no vamos a defraudar.