El pueblo ha hablado. El resultado no deja lugar a dudas: hay una grandísima mayoría de españoles que prefieren que Feijóo no sea presidente. Hay mucha más gente que prefiere otras opciones, antes que el Partido Popular. Por tanto, el mensaje está muy claro: no debe gobernar Feijóo. Tampoco podrá, porque a fuerza de crearse enemigos y más enemigos en todas las formaciones políticas (a excepción de los fascistas), no le queda nadie con quien aliarse. A los defensores de la lista más votada hay que tirarles de las orejas por oportunistas (otras muchas veces no defienden eso) y porque si tú tienes tres cromos y seis personas tienen dos cromos, tenemos muchos más que tú. Queda radicalmente claro, además, que tirar de ETA (que ya no existe), de independentismo y de comunismo, no les ha funcionado.

Quiero utilizar hoy esta humilde columna de un simple profesor sobre todo para dar las gracias. Gracias porque vamos a poder seguir hablando de valores democráticos, de perspectiva crítica, cada cual con su matiz y su ideología (la escuela es plural y es mentira que todo el profesorado sea «rojo»). Gracias porque no desaparezca el cuidado al medio ambiente, la formación para revertir o paliar los efectos del cambio climático. Gracias porque se pueda seguir hablando de perspectiva de género, de que las mujeres son las que mueren y no los hombres, de que existe un techo de cristal que hace que no exista igualdad real. Gracias porque podemos seguir hablando de inclusión, de atender a las minorías, de interculturalidad, de diversidad, en vez de la «ley del más fuerte» que proponen siempre los fascistas. Gracias, porque podremos seguir diciendo que el amor es el gran mensaje y que da igual quién o cómo lo entiendan. Gracias porque la escuela puede seguir siendo lo que es y lo que debe ser: plural, abierta, diversa. Desde el convencimiento de que no cabe repetición electoral y de que no la habrá, tenemos por delante cuatro años más en los que seguir construyendo, seguir avanzando. Con todos los «peros» y condicionantes que nos pone por delante el sistema capitalista, las organizaciones supranacionales económicas, políticas e incluso militares. Seguimos y seguiremos metiendo el dedo en la rendija, en la grieta del sistema, para seguir agrandándola, para hacer que cada vez quepamos más y seamos mejores. Gracias por no permitir que el fascismo toque el poder. Aún hay esperanza