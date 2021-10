El Grado de Medicina en Almería

La apertura del curso académico hace unos días en el Campus de la Universidad ha servido para confirmar que estudiar el Grado de Medicina está más cerca en Almería. La intención del rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca y la del propio consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, es que pueda ser una realidad en el curso 2022/2023. La implantación será posible, no ya por la demanda existente y por los años que desde la UAL se lleva trabajando para que sea un hecho, que también, sino por "los importantes beneficios que lleva implícitos esta medida y por la elevada demanda que existe en la provincia". Pero como nunca llueve a gusto de todos, no han tardado en expresar su opinión aquellos que consideran un error su implantación. El Foro de la Profesión Médica se ha posicionado en contra, entendiendo que "esos fondos destinados a la puesta en marcha de un nuevo grado serían más eficientes en forma de becas y ayudas para la movilidad y residencia de los estudiantes y atendiendo a las solicitudes de mayores recursos humanos y materiales que necesitan las facultades ya existentes, que son claramente insuficientes". Insisten que iniciar un Grado en Medicina exige una financiación muy importante. Se necesita la contratación de profesorado y personal muy especializado, en el mayor número posible, dado que la ratio número de estudiantes/profesorado es fundamental para la docencia de la Medicina y condiciona la calidad de la formación; también se necesitan edificios e instalaciones adecuadas y una inversión continua en docencia y recursos para la investigación. Si esos recursos no alcanzan para las facultades que ya existen es cuestionable el inicio de nuevos grados sin la estructura de personas y recursos necesaria.

Los planteamientos, si se leen de forma aséptica, pueden ser comprensibles. Sin embargo, a poco que escarbes caen por su propio peso. Nunca, repito, nunca, poner en marcha un nuevo grado educativo debe ser motivo de crítica o "desprecio" por parte de aquellos que se sitúan en la cima de pirámide y no son capaces de ver más allá de los intereses colegiales.

Estoy de acuerdo en que implantar un Grado como el de Medicina en Almería requiere fondos, necesita inversión económica y laboral, en este caso de profesores altamente cualificados. Esa es la clave. No me cabe la menor duda de que contará con todas las prestaciones necesarias para que el nivel y prestigio sea el adecuado. Pero, por favor, no pongamos el carro delante de los bueyes antes de iniciar el proyecto. Me temo que este tipo de críticas previas deja detrás un poso de corporativismo que es necesario desterrar cuanto antes. En todas las profesiones hay más oferta que demanda, lo que permite elegir y que los que trabajen, espero, sean siempre los más cualificados. Veremos.