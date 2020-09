En 1969 se estrenó Grupo salvaje, considerada ampliamente por el público y la crítica como la obra maestra de Sam Peckinpah. Queridos lectores, este magistral western, al igual que los mejores vinos, tiene una madurez extraordinaria, ganando con el tiempo en complejidad y matices. Peckinpah es uno de los directores de cine que, con mayor originalidad y valentía, ha expuesto su visión de la siempre contradictoria y difícil naturaleza humana. Triste año 2020. Dado el presente que tenemos en España, asocio ideas y pienso que estamos gobernados y opositados, salvo honrosas y minoritarias excepciones, por un grupo salvaje de políticos sin escrúpulos, ajenos a la realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos de esta sufrida Nación. Al frente, dos de los individuos más nefastos que alguna vez tuvieron responsabilidades de gobierno en España: los narcisos Otelo y Yago. No nos equivoquemos, no se han ido de merecidísimas vacaciones, han estado meditando por y para el bien del interés general de los ciudadanos. El presidente ha descendido del carro de Apolo para anunciarnos desde la Casa de América, con representantes de lo más granado de la élite española, Ibex 35 al frente, que "España puede". Esto se debe a que con la llegada de la pandemia "Entramos juntos y saldremos juntos como país". ¡Aleluya!, sin duda, "Salimos más fuertes". Todo esto supervisado por el vicepresidente de brillante armadura, defensor de doncellas indefensas con o sin móvil, que ha tenido a bien ascender a este plebeyo mundo desde sus fatigosas tareas en cloacas, alcantarillas y cajas de solidaridad bolivariana. El ministro oficioso de propaganda Iván "El Terrible" está hundido en su genio creativo de manera hercúlea para discurrir estos mantras, que sin duda incidirán rápida y beneficiosamente en el abono de los recibos de los autónomos, sin ir más lejos, por no hablar del costo del litro de leche, los medicamentos, la barra de pan, y lo que a cada familia nos cuesta poner unas lentejas en la mesa, con su poco de carne y verdura. Y la oposición: ¿a qué se dedica? Por lo visto a la roturación y custodia de aldeas celtíberas. España necesita, ya no con urgencia, sino como soporte vital avanzado, Reformas y Regeneración. Educación. No nos respetamos como Nación. Han prosperado barbarie y estupidez desenfrenada. Sin respeto propio como Nación agoniza el presente y no habrá futuro.