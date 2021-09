La Guerra del Agua

Lo que está ocurriendo en Almería con el tema del agua es inaudito. La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental pretende cobrarles a los regantes del Bajo Andarax el agua desalada a precio de oro. Un agua desalada que, precisamente, proviene en parte del Acuífero del que se nutren para sus cultivos, como así demostró el Informe realizado por la UAL el pasado mes de Diciembre, en el que quedó patente que 1 de cada 4 litros de agua desalada es agua dulce que se filtra desde el acuífero hasta la desaladora.

El famoso Convenio que el Ayuntamiento quiere que se firme entre éste y la CGUAL (Comunidad General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería), fija los precios por m3 en 0,77 euros más 80.000 euros al mes sin consumo. Evidentemente, tanto la CGUAL como los regantes no van a firmar el convenio pues son precios desorbitados que no se pueden permitir y que condena a los cultivos del tomate de La Cañada a desaparecer paulatinamente de no ofrecerse alguna alternativa a los regantes.

El tema del agua es muy serio. Y más en una provincia con un déficit hídrico y unos acuíferos sobreexplotados por los cultivos agrícolas y la falta de lluvias. Por tanto, el deber del Ayuntamiento es ofrecer soluciones y alternativas que sean viables tanto económica como medioambientalmente, no sólo para los acuíferos y su recuperación, sino también para el bolsillo de los almerienses.

Nosotros hemos ofrecido diversas alternativas que servirían para disminuir el coste del agua desalada. La primera es dotar de energía fotovoltáica la planta desaladora para el autoconsumo energético, de manera que el coste de la energía que se necesita en desalar agua se vea disminuido considerablemente al obtener la energía de una fuente gratuita como es el sol. La segunda alternativa que ofrecimos es la de la captación de agua marina mediante drenes horizontales dirigidos. Esto supondría una solución económica y viable. Pero el Ayuntamiento está parapetado en no querer solucionar. Para variar.

Mientras la Concejala de Sostenibilidad Ambiental acusa a la CGUAL de verter agua depurada en la Bahía de Costacabana, nosotros seguimos luchando junto a los regantes para que el Ayuntamiento recapacite y haga las cosas como es debido. Ya lo he manifestado en decenas de ocasiones, esto está también relacionado con la crisis climática y la hora de actuar y hacer las cosas bien no es mañana sino hoy. Déjense de guerras y pónganse a solucionar.