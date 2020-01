Werner Karl Heisenberg († 1 febrero 1976) físico teórico alemán. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932", Wikipedia dixit.

Cuando ese principio te lo cuentan por primera vez, a renglón seguido te dicen que "al medir se perturba el sistema y, por lo tanto, la medida no es del todo correcta". Ahí queda la aclaración.En consecuencia, si pretendemos sacar conclusiones de los resultados de la COP25, vamos la reunión del medio ambiente de Madrid-Santiago de Chile, antes de empezar el análisis de éstos, ya sabemos que éstas no van a ser fiables al 100%. Pero si además, lo que ha trascendido son unos resultados pobres y con una asistencia pobre (faltaban los grandes) pues resulta que lo único bueno de la conferencia es que España ha improvisado, una vez más, maravillosamente bien. Lo que si está claro es que se pueden reducir las emisiones de CO2, y que tienen acordado que el país que las reduzca más de lo obligado le puede vender sus derechos de emisión a otro que emita de más, pero claro eso significa gastar dinero en reducirlas o gastar dinero por no reducirlas: dinero, dinero como la canción de Cabaret: "Un marco, un yen, un dólar o una libra, ... // …, es todo lo que hace girar el mundo. / Ese tintineante y metálico sonido ... / puede hacer girar al mundo /…", así que ¿qué va a cambiar en el CO2?. Y en cuanto a los mares, si "bicheas" un poco y te instalas en el móvil una aplicación de uso frecuente en temas de barcos, ves algunas zonas donde parece que pasan rozándose, y ese trasiego produce contaminación no sólo química, sino también acústica, de la que nunca hablamos, pero que para los cada vez más escasos habitantes de los mares, es tan perjudicial como cualquier otra. Imaginemos cómo nos sentaría a nosotros que estuviéramos solos en la orilla de la playa y pasara a nuestra vera, "a toda pastilla", una moto de motocross. Por cierto, que ahora mismito me ha venido a la cabeza una campaña electoral de aquellas que se hacían cada 4 años, en la que no se si fue el PP o el PSOE quien dijo que iba a plantar en España no se cuántos cienes de miles de árboles. Pero también me viene a la cabeza la afirmación del Prof. Tierno Galván sobre las promesas electorales. ¿Qué esperábamos?.