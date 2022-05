LOS 100.000 HIJOS DE SAN LUIS

Según la Wikipedia, fueron, y cito textualmente: "un contingente del ejército francés que invadió España en 1823 para restaurar el absolutismo borbónico y sostener el Antiguo Régimen que deseaba imponer Fernando VII de España, y junto a los voluntarios españoles, poner fin a la Guerra Realista y al Trienio Liberal. El ejército francés permaneció ocupando España hasta el año 1828".

Me he acordado de ellos porque veo con frecuencia una estatua de Fernando VII, en la calle Toledo de Madrid, y porque he leído que el PARO ha aumentado en España en 100.000 personas, este pasado trimestre de 2022.

Estamos tan acostumbrados a las noticias desagradables que cuando leemos estas cifras, casi que ni nos inmutamos. A lo sumo exclamamos un lacónico: "es que la cosa está jo…"

Parece que ni pensamos que son 100.000 personas con sus vidas y las de sus allegados. ¡Qué frías son las cifras! ¡En realidad son 100.000 tragedias!