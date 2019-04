¡Habla Spanglish, noi!

Oigo decir a una relevante figura política, y no es la primera vez, que cuando gobierne, el inglés será vehicular en todas los territorios de España en los que existan lenguas cooficiales. Lo oigo y, si pudiera, me asombraría: según el Instituto Cervantes, autoridad bien reconocida en estas cosas, lengua vehicular es la empleada como vehículo de comunicación en una comunidad de habla con más de una lengua posible. También habla de uso de una lengua vehicular cuando, por ejemplo, usted o yo aprendemos danés con un manual en francés. En una tercera interpretación, dicen, una lengua vehicular o "lingua franca" es una mezcla, un batiburrillo de varias lenguas, como en: "¡Dame un handkerchief, pisha!".

Ya les digo que, si pudiera, me asombraría. La propuesta que oigo conduciría, por ejemplo, a que el Gobierno y la Xunta de Galicia se comunicaran en inglés o se tradujeran sus respectivas comunicaciones a esa lengua, cosa que mal se lleva con este nacionalismo lingüístico que viene convirtiendo a los idiomas en armas de discriminación masiva y a sus hablantes en víctimas de una guerra de raíces y morfemas. También podríamos encontrarnos en las librerías de nuestra ciudad (algunas quedan) manuales de Euskera para hispanoparlantes redactados en el mejor inglés de Oxford. Incluso se podría acabar adoptando como "lingua franca" del Estado el Spanglish, lo que, bien mirado, sería una novedosa reclamación e ingeniosa, diría yo, del "Gibraltar español".

Entiéndanlo: me preocupa con qué facilidad se enjuicia aquí y allá a las personas por hablar un lengua. Como si fuera delito. Creo que no es tan difícil pensar lo que se va a decir, no es tan difícil dejarse asesorar por especialistas antes de abrir la boca, no es tan difícil dejarse de consignas baratas y bajar a la realidad. Proponer el inglés como lengua vehicular en España parece frivolidad, desconocimiento o encubrimiento: no se puede uno llenar el alma de rojigualdas y sustituir la lengua que nos une por una ajena. Distinto es que la propuesta no busque ahondar en la discriminación de nuestra lengua frente a la inglesa, sino volver al predominio del castellano sobre las demás. Si eso es así, mejor sería decir que se le quiere negar a los catalanes el derecho a usar su propia lengua en beneficio del inglés.

Mucho me temo que acabaríamos oyendo a algún exaltado gritar en un mítin: "¡Habla Spanglish, noi!". Inquietante.