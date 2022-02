Hablando de sentimientos

E STOY convencido de que mi Director, que lo es de estas páginas, se está equivocando. Como estoy viviendo con nuevos horarios, lo traigo como alma en pena con mis entregas. Acaba de llamarme, porque además de lo anterior, ni siquiera le aviso de mis retrasos; y fruto de la conversación es que acabo de "tirar" el medio folio que llevaba escrito y estoy comenzando de nuevo. Así que fuera el dólar y el euro, que es de lo que trataba de escribir, y vamos con mis sentimientos, con mis disculpas por delante. Como estoy "de okupa" en casa de mi hijo pequeño, en el madrileño barrio de La Latina, esta mañana, aprovechando que anoche llegó cansado del trabajo, me he largado a darme un paseo desde la casa, justo a unos metros de la Iglesia de La Paloma, por toda la calle Toledo, hasta llegar hasta llegar a la entrada de la Plaza Mayor.

Para mí, un buen paseo, con la ventaja añadida de que, como soy partidario de caminar despacio, e iba solaneras, como dice Sabina de su primo Rosendo, me puedo permitir, y me permito, observar y recordar.

La observación la ejerzo, por una parte, con el talante de las personas con las que me cruzo: sus maneras de andar y de vestir y el tono de sus conversaciones; y por otra parte, sobre los negocios, las puertas de los portales, las terrazas de los cafés y hasta lo que están tomando los clientes. Durante estos renglones me estoy dando cuenta de que, hasta soy un poco indiscreto, en ocasiones, pero "sin mala fe, ni afán de cotilleo". ¡Hasta me fijo en los alcorques de los árboles! Todo ello me retrotrae a otros tiempos y me permite, también, darme cuenta de que es una ciudad que sigue conservando su esencia, y sus habitantes están integrados en la vida de la ciudad.

Como es una ciudad viva, los recuerdos que me vienen, no lo hacen con carga de añoranza, lo hacen de tal forma, que los veo como integrantes del conjunto de sensaciones que atesoro en mi cerebro y que me han construido como soy. Forman parte de mi constitución.

No son vivencias guardadas en esas cajas que venden en Ikea para guardar recuerdos y, que en muchas ocasiones se guardan así, porque no las podemos guardar en nuestro ser; y, en realidad, están en un cajón, que no venden ni en Ikea ni en El Corte Inglés, que es nuestro verdadero cajón de recuerdos: aquél que no nos provoca ni euforia ni tristeza, sencillamente nos muestra nuestro interior y la disposición de los ladrillos con la que estamos construidos. Es así porque al desviar la mirada a nuestro interior, nos gusta lo que vemos.