Hablar menos y hacer mucho más

Hablar menos y hacer más, como he dicho alguna vez estos días, no es sino cumplir con el principal cometido que tenemos las personas que durante un tiempo de nuestras vidas nos comprometemos a dar el mejor de nuestros esfuerzos para una administración pública: dar más soluciones y menos titulares. Los almerienses esperan de sus representantes menos palabras y más hechos, y en este sentido, los almerienses empiezan a ver que el Plan Reactiva 20 que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para intentar paliar las graves consecuencias sociales y económicas de la pandemia en nuestra ciudad, empieza a tomar forma. Así, esta semana hemos dado dos pasos muy importantes en el desarrollo del paquete de medidas presentado hace dos semanas. Acabamos de aprobar las bases de la convocatoria que concederá ayudas de emergencia para los trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas, cuyo domicilio fiscal y local comercial radique en el término municipal de Almería esté cerrado al público por el COVID-19. De este modo damos soporte a una de las principales medidas incluidas en el Plan 're-activa20', que moviliza más de 63 millones de euros de fondos municipales para la reactivación económica y social de los almerienses. Del mismo modo acabamos de presentar la web www.almeriaadomicilio.es, con la que impulsamos el comercio de proximidad en nuestra ciudad, comenzando en principio con los puestos del Mercado Central y Los Ángeles, pero con el objetivo final de alojar a todos los comercios de la ciudad que ofrezcan servicios o productos a domicilio para facilitar de este modo sus necesarias ventas, en unos momentos de incertidumbre comercial generalizada. De este modo en el Ayuntamiento seguimos trabajando para cumplir con el objetivo de estar al lado de los almerienses cuando más lo necesitan, ofreciendo siempre dentro de nuestras posibilidades económicas medidas e iniciativas que ayuden a quien peor lo está pasando que vuelva a levantarse y continuar con la dinámica habitual de nuestra gran ciudad. No soy partidario de ofrecer largos discursos que al final aportan más dudas que certezas, porque los almerienses quieren claridad y efectividad en las medidas. En definitiva, es tiempo de menos palabras y más hechos que ayuden, que empujen y que sirvan para que lo antes posible volvamos a poner en marcha Almería.