Hablemos de banderas

Con motivo de la última celebración del Día del Orgullo, ha salido a colación el asunto de la prohibición o la retirada de la bandera LGTBI en algunos ayuntamientos, asunto sacado a relucir por una de las partes en el reciente debate por TV entre los dos principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno.

Este de las Banderas no es un asunto baladí. Para hablar de ello, habrá que saber lo que dice al respecto nuestro marco legal. Empezando por la Constitución, su artículo 4.1 establece que “la Bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”, y es la Ley 39/1981, de 28 de octubre, la que regula su uso y el de otras Banderas y Enseñas.

Esta Ley, en su Artículo tercero nos dice que la Bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado. Así mismo, su artículo cuarto nos dice que en las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos reconozcan una Bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la Bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente ley. Igual especifica en su artículo quinto sobre las Banderas de los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas. En todo caso, la Bandera nacional ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor.

En la Ley no se hace referencia a otras Banderas de Instituciones o Entidades No Públicas, que no deben colocarse junto a las Oficiales. Respecto a ello, la sentencia Nº 564/2020 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización –incluso ocasional– de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la Bandera de España y las demás Banderas legal o estatutariamente instituidas”.

Esta sentencia anulaba el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera independentista de Canarias como uno de los símbolos del pueblo canario, acordando enarbolarla en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. El Supremo destaca que ello contravino el ordenamiento jurídico porque “no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Pero aun cuando esta sentencia es específica de un caso concreto, podría aplicarse en otros casos, como pudiera ser la exhibición de la bandera LGTBI en el exterior de los edificios públicos. Sobre el uso de esta bandera en centros públicos, la Diputación Provincial de Valladolid colocó una bandera LGTBI en el patio del edificio de dicha institución. El juzgado de primera instancia falló a favor de la Diputación de Valladolid y consideró que no contravenía ni la ley de banderas ni lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2020 sobre la bandera canaria: “La colocación de la llamada bandera arcoíris por personal dependiente de la propia Diputación Provincial no supone una vulneración del deber de objetividad y neutralidad exigible”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó esta sentencia esgrimiendo que “la bandera LGTBI es un símbolo con suficiente carga o significación ideológica que trasciende lo meramente social, penetrando en lo político”. Otro caso reciente es el de Zaragoza, donde en 2020 el Ayuntamiento desplegó una pancarta LGTBI. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón estimó que no era vulneración alguna de la ley porque era una pancarta, no una bandera. Todo es cuestión de interpretación, de matices. Lo que está claro es que si se prohíbe el izado de una Bandera LGTBI en un edificio público, el asunto se convierte en un problema nacional, pero los que protestan por no izarla, no se movilizan cuando en centros oficiales se vulnera la Ley al no colocar todas las Banderas Oficiales, o personas públicas comparecen en acto institucional con otras Banderas No Oficiales.