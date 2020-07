Hablen claro

Alguien puede creerse que por hacer una rehabilitación en un cierto cortijo, convirtiéndolo en un hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, se puede fijar población rural? No sé cuál de los contenidos incluidos en esa pregunta es más absurdo o más falso. ¿Quién puede aceptar que se trata una rehabilitación? A no ser que hayan cambiado mucho el concepto "rehabilitar", convertir un edificio más o menos viejo en un hotel de esas características exige mucho más que reforzar las paredes, arreglar los tejados y poner uno o dos cuartos de baño y una cocina. Por favor, señora consejera, lo que aquí se pretende no es una rehabilitación, sino una nueva construcción en toda regla. Haga caso a Marín y no mienta. Y asumir que en la superficie de un viejo corral se puede hacer un aparcamiento para unos 70 coches, no es más que el sueño de una noche de verano. ¿Cómo pueden falsear la realidad de esta manera? Esto forma parte de la más pura sofistería para engañar a los incautos. Y falta lo de la "fijación" de la población. ¿Qué argumento podrá constuirse, con qué premisas, para concluir que un hotel de lujo consiga que no haya más abandono de los pueblos? En todo caso provocará más huída desde los pueblos del interior. Si se quiere evitar la emigración (no es esta una zona de la que huya la gente), habrá que buscar otras actividades económicas y en otros lugares, fundamentalmente actividad industrial, y no la "turismodependencia" de la que estamos hartos. Todo lo que nos cuenta son cuentos, y, como decía León Felipe, "me sé todos los cuentos". Añadamos que la puesta en servicio de ese hotel está ocultando una privatización encubierta de las playas de la zona. Los huéspedes del hotel tendrán derecho preferente a su disfrute frente a todos los demás cuya presencia está limitada desde hace mucho tiempo y verán recortado el número de los que puedan acceder. Es preferible que digan la verdad: van a poner la primera piedra para lo que podrá ser una urbanización de alto estanding en un futuro no muy lejano. Porque, una vez que se construyan las inevitables infraestructuras en forma de carreteras, conducciones de agua, saneamientos etc. ¿quién podrá poner freno? En todo caso, si hay algunas normativas que lo impidan, una artera modificación, ad hoc si es preciso, (no sería la primera vez) resolverá dudas y dificultades y tendremos un nuevo Marbella comiéndose el parque natural de Cabo de Gata.