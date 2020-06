Hacer el camino

A PENAS se apreciaba un ligero resplandor en el horizonte, una leve luminosidad iba llenando la estancia de manea imperceptible. Se levantó, casi a oscuras, y a tientas, busco su ropa en el sillón junto a la cama. En silencio se vistió, lo más importante era no despertarlo. Ya en la cocina, un humeante café, bien cargado, acabó de despertarla. El tren salía en media hora, y tenía el tiempo justo para coger la mochila, y llegar hasta la estación, que se encontraba a escasos doscientos metros de su casa. Lo había decidido unos días antes, después de llorar desconsoladamente durante horas. Estaba nerviosa, y no acababa de estar convencida de lo acertado de su decisión, pero ya estaba tomada y no había marcha atrás. Con su mochila sobre los hombros, salió de la casa sin hacer ruido, como un ladrón, con el corazón encogido. No hubo despedida, ni un adiós o un hasta luego, ni un abrazo……nada. Atrás quedaba toda una vida amable, que se había esfumado como un sueño, convirtiéndose en un instante en una pesadilla. Las fuertes emociones que le embargaron, entraron en su corazón como un torbellino, atormentándole hasta el extremo de no poder respirar. De repente le asaltó la idea de huir, de escapar al ahogo que sentía en el pecho, y qué mejor forma que andar? Andar por caminos de tierra y polvo, sola, con el trino de los pájaros o el rumor callado de un arroyo, cruzándose de vez en cuando con otros peregrinos sedientos de la misma soledad mística que ella. Ese vehemente deseo de huir hacia dentro, le dio ánimos. Buscó las rutas, escogió una de ellas, la que le pareció más atractiva por discurrir cerca de la costa, junto a pequeñas aldeas, puertos escondidos entre la arboleda que los ocultaba a la mirada del caminante, bellos prados que no se adivinaban hasta volcar sobre ellos, acantilados vislumbrados al sobrepasar una curva cubierta de altos pinos y maleza... Le subyugó la idea, y sin una mínima pausa para pensar si era demasiado atrevida para hacerlo sola, comenzó los preparativos. Hoy por fin había llegado el momento, no se lo dijo a él hasta la noche anterior. Los días anteriores fueron tensos, apenas se miraron, ni cruzaron una palabra, el con su culpa a cuestas, ella con su rabia y sobre todo con la vida hecha astillas y el corazón en un puño. Cerró la puerta sin volver la vista atrás. Si lo hubiese hecho, habría visto como un hombre desolado, con los ojos enrojecidos, la veía marchar y llevarse con ella, los únicos momentos de felicidad que había conocido en su vida, pero eso solo lo supo en aquel momento, cuando la mujer que había amado durante tantos años, salía por la puerta de su casa sin saber si volvería. Solo unos días antes, cuando ella se enteró, él le gritó, le escupió a la cara que se había enamorado de otra mujer….ella callada, lloró amargamente. Se encerró en el mismo silencio, que ahora le dejaba a él. Anoche habló: me marcho a hacer el camino.