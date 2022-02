Hacer la guerra híbrida

Las guerras se hacen por teléfono en las parodias del humor inteligente, pero, en materia bélica, consabidas son las maneras de las batallas, las estrategias de los ataques y las defensas, la artillería, armas y máquinas propias de la guerra y, sobre todo, la identidad de las partes en conflicto y el espacio o los territorios donde las batallas tienen su curso. Por eso, cuando se habla de «guerra híbrida», ya no asisten las referencias guerreras habituales, tan propias asimismo de los guiones cinematográficos. Ya que, en tales conflictos «híbridos» no acaba de saberse quienes agreden o son agredidos. Y la guerra no toma forma de ejércitos enfrentados, de carros de combate amenazando con sus cañones, de bombarderos aéreos que hacen saltar las alarmas, de submarinos que despistan los sonares. Si acaso, la guerra de guerrillas o las escaramuzas inesperadas son algo más próximas a la guerra híbrida que, hogaño, se dirime sin sus manifestaciones antaño características. Las noticias falsas no tienen forma de balas, ni acaban con la vida de soldados, pero pueden perturbar la relativa paz social de los países si crean estados de opinión favorecedores de la contestación, primero, y la insurrección, después, auspiciadas por la polarización y el radicalismo. Con un origen tan ocultamente premeditado como suscitar la inestabilidad, que no se parece al mortífero gas de las armas químicas, pero provoca convulsiones desatadas.

Asimismo, influir en los procesos electorales, condicionar los posicionamientos con restricciones en el suministro de recursos básicos, utilizar el "armamento" de las tecnologías de la información y la comunicación o propiciar multitudinarias oleadas migratorias son modos de guerra híbrida, que recibe tal denominación por reunir elementos de muy distinta naturaleza y habitualmente no utilizados con fines bélicos. De ahí que las guerras ya no se ganen solo en el campo de batalla o que se ignore su localización porque se desconoce, dicho sea popularmente, de dónde vienen los tiros.

La tensión en la frontera de Ucrania es buena muestra de los episodios, quizá tentativas, de una guerra híbrida, aunque se ponga cara al agresor. Porque deja en evidencia la vulnerabilidad de los estados, la debilidad de las alianzas y el estratégico concurso del oportunismo, para que las guerras se ganen cuando ni siquiera parecieron haber comenzado.