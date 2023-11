Mantener las tradiciones a toda costa es una temeridad. Destruirlas gratuitamente es un desastre de la misma magnitud. Las tradiciones tienen mucho de bárbaro, irracional, son fruto de épocas pasadas y justo por eso necesitan ser revisadas constantemente... pero esas mismas tradiciones también forman parte de nuestra identidad colectiva. El capitalismo postindustrial, con la extraordinaria herramienta de las autopistas de la comunicación, está consiguiendo que en todo el mundo nos vistamos con la misma ropa, comamos la misma comida, hablemos de los mismos temas, queramos tener los mismos teléfonos móviles, nos relacionemos de la misma manera… siempre al servicio del capital. A alguien en una esquina del mundo se le ocurre que es buena idea montar un «black friday» y al año siguiente lo está celebrando todo el planeta. Alguien dictamina que hay un enemigo común contra el que luchar y acto seguido todos los países así lo consideran. La uniformidad anula las diferencias, las discrepancias y la diversidad, que tanto nos enriquece. Además, esa misma uniformidad alimenta el fascismo, el integrismo y la ola reaccionaria que contaminan el ambiente. Cuando las personas ven atacada su identidad, aquello que su entorno ha considerado relevante durante años, siglos o milenios, a veces se producen reacciones violentas.

Independientemente de que las fiestas siempre unan y consigan que nos apuntemos rápidamente, ¿por qué halloween y no cualquier otra tradición del mundo? No tengo nada en contra de que lleguen nuevas fiestas. Sí tengo mucho en contra de que vayan asociadas al consumismo y a generar nuevas necesidades (salir de fiesta, gastar, poner en marcha la maquinaria del capitalismo). Pero lo peor no es eso. Independientemente de que seamos creyentes o no, de la religión que profesemos, de que creamos que hay algo después de la muerte o no, nuestros seres queridos merecen ser recordados con cariño y respeto, recordando que si estamos aquí es gracias a ellos y ellas. Recuerdo todos los años ver a mi madre comprar flores y hablar en la sobremesa sobre los que ya no están. ¿Qué recordarán nuestros hijos e hijas? ¿calabazas y disfraces de zombies? Desde las familias y desde los centros educativos hay una labor importante que hacer para recuperar la memoria y los sentimientos ligados a ella, si es que ya no es demasiado tarde. En algunas escuelas ya se está haciend