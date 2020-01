Estamos sopesando la posibilidad de solicitarle al jefe que nos pase la columna de la sección de Opinión a la de Pasarela, aunque tengamos que competir con Fátima Díaz. Porque resulta que no tenemos gana de insistir en los problemas de gobernación de España, sean políticos como los que proceden de los separatistas catalanes, los separatistas leoneses o los sibilinos separatistas vascos…y menos mal que todavía no han entrado en liza los indepes almerienses. Tampoco nos apetece añadir nuestras cucharas a las miles que ya se meten a diario en el guiso averiado de los pactos imposibles, no ya entre partidos, ni siquiera entre miembros del mismo partido, que suelen ser los más insolubles. No tenemos nada que decir sobre la idoneidad de la nueva Fiscala General del Reino (esperamos una felicitación por añadir el femenino fiscala a los ya existentes concejala o jueza) ni sobre el nuevo Consejo de Ministros (ya protestamos por el despido de Pepe Guirao). Sobre el "pin parental" no tenemos nada original que añadir; hasta los dibujantes de los periódicos de derechas -que son prácticamente todos- se han mofado de la barbaridad que se resume en el ex abrupto de Casado "Mis hijos son míos y no del Estado", comparable a aquel otro famoso de Aznar "a mí no me dice nadie las copas de vino que me tengo que beber". De las pensiones no queremos ni oír hablar, porque las tenemos encima y, por un lado, no queremos que las rebajen, pero por otro sabemos que la cosa no tiene solución tal como está. En la pelea de Trump con los ayatolas ni entramos porque estamos muy en contra de ambos. En los conflictos del mismo impresentable destituible con Corea del Norte o con China, menos aun porque nos pillan más lejos. Y de lo que nos pilla cerca, como las putadas que nos hace el tal Donald a la UE y a España en particular, también hay inflación de opiniones y opinantes, aunque muy pocos pensamientos originales. Del Brexit, como parece que ya estamos saliendo, mejor ir olvidándolo, que bastante coñazo nos han dado. Y esperemos que al Johnson le queden menos telediarios que a su colega Trump. Por no querer, no queremos tocar ni la política de fichajes del jeque del Almería. Así que ya lo único que nos queda es prepararnos bien para empezar, cuando nos diga el dire, a hablar de Gloria Camila y de Isa Pi. Y de los graves problemas que ocurren tras las tapias de Cantora. Que esos sí que son problemas importantes para la población, como demuestran las cifras de audiencia.