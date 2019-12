Un helado de turrón puede ser una interesante variación para postre navideño. Este año podemos hacerlo con un nuevo turrón que, si bien está fabricado en Alicante, está envasado especialmente para Almería. Se trata de "Divina Pastora", elaborado por un pequeño obrador artesano de Jijona y envasado para la prestigiosa tienda almeriense de ese nombre, ubicada ahora en la Avda. de Federico García Lorca, 25. Esto me recuerda que durante casi un siglo se vendieron en Almería turrones y otros dulces navideños, en cuyo envase se leía: "Fábrica en Jijona. Despacho en el Paseo de Almería, nº X (no recuerdo el número, estaba en la acera izquierda, entre Navarro Rodrigo y Méndez Núñez). El "despacho" en cuestión se instalaba en el amplio portal de esa casa del Paseo. Los turrones, mazapanes, pasteles de gloria, etc., eran de altísima calidad y se formaban largas colas para encargarlos con mucha antelación. Funcionó desde finales del siglo XIX hasta los últimos años ochenta del XX. Fueron cuatro generaciones de Sirvent y Miralles alicantinos establecidos en Almería, que no bajaron nunca la calidad, ni cambiaron el sencillo envase salvo para poner, sucesivamente, Paseo del Príncipe, Paseo de la República, Paseo del Generalísimo y, por fin, Paseo de Almería. Y a ver si para ahí el retortero. También estaba en el Paseo el antiguo Café Colón, que hacía un famoso helado de turrón presentado en forma de barra, como los helados "de corte" que se pusieron de moda en los sesenta. No tengo su receta, pero les paso la que yo hago desde hace muchos años y no sale mal: bata 2 huevos con 30 g de azúcar hasta que estén espumosos, añada medio litro de leche y caliente la mezcla suavemente hasta que empiece a cuajar (82ºC); se nota porque "hace calle" en la cuchara de palo. Añada 300 g de turrón del blando desmenuzado con la mano, no con batidora, y a la heladora. Si no dispone usted de máquina (que son muy baratas, oiga) meta el cuenco en el congelador y, cuando esté a medio cuajar, le pasa la minipimer; repita esta operación dos o tres veces. Si usa el turrón Divina Pastora tendrá que poner una tableta y media, porque son de 210 g. He probado los más clásicos -duro, blando y yema tostada- y están de bien para arriba: alto porcentaje de almendra y miel, poca azúcar y sabores muy bien conseguidos. Que nos duren tanto como los del "portal del Paseo".