Quienes son los héroes de hoy en día? Si seguimos el concepto de Héroe de la real academia nos podemos ceñir a la persona que destaca por haber realizado una hazaña extraordinaria o por su valor. En el mundo clásico, estos no solo eran seres mitológicos e inmortales, o guerreros con un expediente militar impecable, sino que también eran individuos de la clase media que tenían un compromiso moral con su entorno. En este sentido podemos mencionar a Odiseo, Heracles, nuestro Cid, y más actual a Gandhi, Martin Luther King, Mandela y etc. En estos se dibuja a la corrección el concepto más común del Héroe. No obstante en la actualidad se han producido una serie de cambios respecto a este concepto. O dicho de otra forma los héroes ya no son lo que eran. Su existencia está marcada por otras razones diferentes al valor y a la excelencia. Podría decirse que estas son la popularidad y el estatus económico. Desde un punto de vista antropológico los héroes actuales no pretenden mejorar su momento histórico sino la obtención del poder, lo que les convierten en antihéroes. Estos últimos eran los tiranos contra los que luchaban los héroes clásicos. La batalla estaba marcada por el esfuerzo del héroe contra la tiranía y sus efectos sociales. No pretendo decir nombres pero si mencionaré los perfiles. Los héroes actuales son los youtubers, los concursantes de realities shows, los empresarios, los políticos, y otros rolles análogos. En general el conjunto de estos se componen por los adolescentes cuya ambición es vivir del surrealismo de las redes sociales para no enfrentarse al mundo real, los jóvenes que pretenden vivir de la televisión a cualquier precio entendiendo que la moral es una acción bursátil, y los más mayores que gustan de la acumulación de riqueza financiera y del efecto de la erótica del poder. Hoy dia solo tenemos héroes de pacotilla, que son depredadores o vampiros sociales. El problema es que son un modelo de referencia. Y eso me preocupa. Son una mala influencia social y educativa. Pero esto parece que no le inquieta a nadie. Las altas instituciones en lugar de promover el modelo de nuestro héroe nacional, que no puede ser otro más que El Quijote, dejan que esta situación esté en el limbo educativo. Nadie entiende que el futuro lo anticipan los héroes, en realidad. Así que menudo futuro nos espera queridos lectores. Tengo pánico.