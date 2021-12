Héroes y santos

Está casi todo el mundo despendolado en bares, restaurantes y discotecas a tope, bien apretaditos por las iluminadas calles comerciales entre gritos, risas y cánticos, sin hacer ni puñetero caso a la ministra de Sanidad, que dijo que estos días tendríamos que cultivar "la cultura del cuidado" (no sé si la frase se le ocurrió a ella, sobre la marcha, o fue idea de alguno de sus asesores), pero llegaron unos sanitarios del Regional de Málaga, se contagiaron, supuestamente en una comida prenavideña, y les cayó una lluvia de críticas llamándoles de todo, irresponsables lo más suave. No fueron los únicos, en otros hospitales de la geografía española también ocurrió lo mismo. ¿Pero a quién se le ocurre, hombre? ¿No se dan cuenta de que, por su profesión, cuando acaban el turno han de irse a casita y encerrarse allí hasta el turno siguiente? ¡Por favor! ¿Cómo? ¿Que ya llevamos dos años de pandemia y necesitan expansionarse un poquito? ¡Como si llevamos catorce! Ellos han de practicar una vida de recogimiento y oración (tienen también que rezar por nosotros), una vida de monjes y monjas. ¡Y encima eran de la UCI, qué insensatez, qué imprudencia! Los sindicatos pidieron no demonizarlos, pero yo creo que habría que abuchearlos a diario a las ocho de la tarde, a esa hora les pitamos durante unos minutos y luego nos vamos de juerga. Estaban vacunados y se habían hecho los tests de antígenos, que dieron negativo, y por eso se dijo que se rastrearía también su vida social.

--¿Dónde estaba usted la noche anterior al día de autos, digo, de virus?

--Ligando. Una compañera me había presentado a una amiga y...

--¡Pero pedazo de inconsciente! ¿No sabe que usted no puede ligar?

--¿Cómo dice?

--¿Y hasta dónde llegó esa noche con ésa que dice que le habían presentado?

--¡Oiga!

Nosotros, a disfrutar y a cultivar "la cultura del descuidado", pero que ellos lleven una vida monacal, sin fiestas ni reuniones, y hagan hasta voto de castidad. Sí, que rastreen la vida social de todos los sanitarios y aquellos con un comportamiento ejemplar, además de héroes, algún día podrán ser santificados.