Es una necesidad, un imperativo, sobrevivir a la vorágine de mensajes, vídeos, memes y artilugios electrónicos varios que llegan, incesantemente, a través de ni se sabe cuántos dispositivos o cuántos canales. Protegerse no es tarea sencilla. De antemano, antes de abrirlo, resulta imposible dilucidar si lo que llega merece (o no) la pena, si aporta una reflexión enjundiosa (o una majadería), hasta si es verdad (o mentira). Para resolver el dilema aplico el filtro de la confianza que me transmiten solo algunas personas concretas.

El pasado lunes recibí un vídeo con todas las luces verdes encendidas. Procedía de uno de mis contactos VIP, alguien especialmente predilecto. Se trataba de una publicación reciente, del 24 de febrero, convertida en viral. Sin mayores preámbulos, Brian Zaballos, su autor y presentador, la emprendía con las reuniones de homosexuales tachadas de “tristísimas”, a diferencia de las “risas y charlas” características de las de heterosexuales, debido a que gays y mujeres han sido “criados” para “hacer tareas domésticas”. Antes de proceder a denunciarlo por un delito de odio, Zaballos solicitaba un momento de clemencia, el suficiente para que el público repasase el extracto de un programa televisivo emitido el 23 de mayo de 2023. Con Jorge Javier Vázquez como presentador, y con Yolanda Díaz como tertuliana, allí señalaban que lo “más aburrido” era “una reunión de tíos heterosexuales”, algo “tristísimo” apostillaba la vicepresidenta del gobierno de España, para concluir que habían sido educados “para la épica” y “para la guerra”.

Mi contacto VIP especialmente predilecto llevaba razón. El vídeo de Brian Zaballos es un auténtico logro, una manera de mostrar el crudo reverso de una moneda que, entre otras cosas, pone de manifiesto la existencia evidente de heterofobia y la no menos fehaciente impunidad entre la que circula. La mera etiqueta de fobia difumina automáticamente cualquier matiz a posteriori. Es fruto de mentalidades abstrusas y atávicas que uniforman indiscriminadamente a un colectivo, sobre el que vierten sus peores estigmas. En este mundo selvático surcado por tribus urbanas no está a salvo nadie. Hay fobias en función de la orientación sexual, la condición social, la etnia, las opciones políticas o hasta las preferencias futbolísticas. La fobia, como antítesis de la civilización, es por definición intolerable. Nadie puede empuñarla impunemente; los presentadores famosos y las vicepresidentas, tampoco. Ninguna fobia es admisible; la heterofobia, tampoco.