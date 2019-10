Hipotecas que pagarán nuestros hijos

Como madre, una de las cuestiones que más me preocupan es el mundo que les legaré a mis hijos. Esta es una de las razones por las que entré en política, para luchar por un futuro mejor para las próximas generaciones. Unas generaciones, que si no lo impedimos, tendrán que pagar por nuestros errores. La deuda pública que arrastramos condiciona el presente, pero lo peor es que continuará condicionando también el futuro si no afrontamos con seriedad y valentía las reformas necesarias. Debemos reducir y controlar el gasto público, con una administración más eficiente, no sólo para bajar los impuestos; también para evitar que nuestros hijos y nietos tengan que pagar el despilfarro en el que actualmente está sumido el Estado y las Autonomías. Este es un reto al que nos enfrentamos todos, con independencia de nuestra ideología. Y es un reto complejo, para el que no sirven los recortes, que se han demostrado injustos desde un punto de vista social, y tampoco han logrado acabar con el déficit y el consiguiente aumento de la deuda pública, que es una deuda de todos. Es un reto que obliga a emprender con coraje reformas estructurales en nuestro modelo económico y lograr una exitosa transición digital. Una transformación económica y social que deberá afrontar la correcta gestión de los recursos naturales; porque sin planeta, ni economía, ni sociedad, ni vida. En particular, en España, debemos impulsar cuanto antes una nueva cultura del agua. La desertificación, la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los ríos y la falta de una cultura de ahorro de este preciado bien, indispensable para la vida, está hipotecando el futuro de nuestros hijos, que verán transformarse el agua en el nuevo petróleo: un recurso escaso y caro. Necesitamos un Pacto Hidrológico Nacional para asegurar que el agua llegue allí donde se necesita. Pero también es preciso concienciar a la población de la necesidad de ahorrar agua. Un bien escaso que gastamos como si no hubiera mañana. Pero ese mañana llegará, es el mañana en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Si no hacemos algo pronto la escasez de agua en España será la peor de las hipotecas que dejemos a nuestros hijos. Porque la escasez de agua condicionará el desarrollo de nuestra economía y puede llegar a convertirse en uno de los principales focos de tensión territorial y conflictividad social.