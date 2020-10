Hispanidad

En el siglo XVII en el virreinato de Nueva España, que alcanzaba hasta la Capitanía General de la Islas Filipinas, escribió Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mentes más brillantes de nuestra Cultura: "No estudio por saber más, sino para ignorar menos". Con cálido acento cubano escribió Dulce María Loynaz (1902-1997) los versos "Hay algo muy sutil y muy hondo en volverse a mirar el camino andado…El camino en donde, sin dejar huella, se dejó la vida entera". Nicaragua, engarzada entre el Pacífico y el mítico mar Caribe nos regaló a Rubén Darío (1867-1916). Escribió en El canto errante algo maravilloso: "Yo, sin ser español de nacimiento, pero ciudadano de la lengua". No importa en qué Nación Hispanoamericana hayamos nacido; la patria que compartimos es la mestiza y vibrante lengua española. Cervantes, El Quijote, constituyen nuestra koiné. En La Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, Rubén Darío sienta cátedra pluma en mano: "Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón". Lengua castellana: el idioma de comunicación y pensamiento que desde hace siglos da cobijo a las lenguas ibéricas y precolombinas. Millares de cronistas y traductores se afanaron en la tarea. Ya va siendo hora de que les demos el lugar que tanto se merecen. Superar las tragedias que han implosionado en 2020 pasa sine qua non por rescatar nuestra Cultura de la mentira y la ignorancia nefastamente interesada y rentista. El mundo de habla española es uno de los más grandes del planeta, por más necios tontoprogres, leyendas negras y analfabetos funcionales parasitando en palacios presidenciales, ambicionen ningunearlo. Agapito Maestre es uno de nuestros filósofos, de nuestros intelectuales, que con más tesón trabajan para rescatar nuestra Cultura Hispanoamericana: "En una gran Cultura y lengua porque no hay un centro ni hay una periferia…debemos librarnos del complejo de inferioridad que las castas, las élites políticas nos han creado desde el siglo XVIII". El pensamiento político y moral donde arraiga nuestra Cultura es la rebeldía constante ante la injusticia. Queridos lectores: Siéntanse muy orgullosos, especialmente cada 12 de octubre, de pertenecer a una inmensa civilización que habla español.