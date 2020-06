Historia del deshonor

Todo comienza cuando el esfuerzo se concentra en conseguir una meta para luchar por ideales nobles y honestos y hacer un gran servicio a la humanidad imbuido por románticos textos que aparecen en los libros de derecho y en los de poesía. Esa meta se alcanza y concedidos todos los superpoderes se lucha contra el mal aplicando la justicia como el herrero que a martillazos doblega el acero caliente y soltando chispas que aparecen en todos los medios por los que se llega a ser un famoso y modelo de virtudes y rectitud. Y después de mil batallas te vas dando cuenta de que aún estando en la cúpula de un poder terrenal y habiendo satisfecho mil ideales, existen otros poderes terrenales que están por encima y que entorpecen y consiguen que todos los esfuerzos ímprobos sean vanos, cayendo en el desánimo y pensando que la siguiente meta para conseguir el bien universal es acceder a esos poderes terrenales que están por encima. Y por fin se consigue la meta y ya hay acceso libre a todos los poderes fácticos que permiten construir el ideal soñado. Pero entonces los poderes que ahora están debajo socavan el mundo ideal soñado, pero ya estás encima y descubres que la integridad es solo una palabra para pronunciar en las comparecencias y los discursos mientras con un dedo vas apartando los cooperadores necesarios de los poderes inferiores avisando al resto de que hay siempre dos bandos y hay que decidir con quien estar, si con el más poderoso o el menos poderoso. Y con esta bandera proclamas el terror entre todos los elementos que osen amenazar el poder superior. Y una vez izada esa bandera, toda regla, toda norma, todo principio se subordina al fin supremo de mantenerse en ese poder superior oteando que el fin ya no puede ser conseguir el bien ideal que se perseguía al principio si no la mera supervivencia en el peldaño conseguido. Y, o se tienen nervios de acero y se miente, se esconden las verdaderas intenciones, se ejerce un poder arbitrario y se utilizan todos los zafios trucos que has ido aprendiendo por el camino o eres un amasijo de nervios presa de los poderes inferiores y de los superiores. Y ya ves claro la meta es destruir el poder superior y someter al poder inferior y si no se puede, al menos mantenerse el mayor tiempo posible en el peldaño conseguido, que es el único, intemporal y eterno ideal que puede defraudar a todos, pero que nunca defrauda a uno mismo.