Historia de las drogas

Con tantos acontecimientos apabullando el horizonte se me había pasado comentar el panegírico del único superviviente (al menos en el grupo) de Los Secretos. Las biografías de un músico de rock (sean auto o no) sólo son de dos tipos, las que no se mencionan para nada las drogas y las que sólo se mencionan las drogas. La de Mr. Urquijo es del segundo tipo. Como la de Keith Richards congratulándose de todas las drogas que ha tomado y de lo bien que lo ha pasado yendo a pillar a sitios sórdidos donde había que romper las bombillas para salir huyendo. Suele ser muy de los de fuera eso y de dentro suele ser sentirte víctima del sistema. La falta de información suele ser la clave para hablar de todas las drogas que te has tomado y de todos los compañeros (y familiares) que se han muerto por culpa de la falta de información y la culpa de los demás. Fue la falta de información la que me hizo probar y luego comprar y luego metérmelo todo el mismo día. Me suena a Pinocho cuando dice que fue el cigarro el que se me puso en la boca, el alcohol que se me vertió en el vaso el solo y me lo hizo beber, yo no tuve nada que ver, fue el rock and roll (como no) y cosas de una época. Por suerte ahora están todos más informados y ya nadie se droga. El relato victimista queda de muerte para los miles de fans que verán como su ídolo (el que queda) se sincera y como esa sinceridad deja mella en cada canción de su grupo preferido. Tanta mala suerte ha hecho que solo pueda tener una casa tecnificada y ecoproductiva donde nunca se sabe muy bien donde se enciende el termo del agua caliente pero lo seguro es que no deja ninguna huella de carbono. No lo he leído todo bien pero también el Urquijo se deja llevar por la ciencia porque su padre era ingeniero de minas y menos estudiar en serio algo de ciencias, le atrae todo lo científico. Como el otro, que le atraía la física cuántica (a todo el mundo le atrae la física cuántica no sé porqué si al final ninguno tiene la menor idea), la astrofísica y sólo le faltan los trenecitos. Que sí, que Los Secretos han sido y son un muy buen grupo pero no me vengas con justificaciones y soliloquios. Os metisteis en la droga porque quisisteis y se salió el que se salió y la palmó el que la palmó. Menos enfermedades y desinformación y más habeos dado cuenta como cualquiera que tiene un par de luces que de bueno tenía poco. Eso sí, las canciones, geniales.